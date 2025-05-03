ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса с поля

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным решение арбитра Виталия Мешкова не удалять с поля игрока «Зенита» Вильмара Барриоса во время матча 26-го тура чемпионата России против московского «Динамо», сообщается на сайте РФС.
«Динамо» 26 апреля на своем поле сыграло вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. На 58-й минуте матча Барриос сыграл в мяч в единоборстве с футболистом «Динамо» Луисом Чавесом, после чего открытой стопой левой ноги попал в область бутсы соперника.
«В частичном контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника нет элементов серьезного нарушения правил. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудное поведение игроку “Зенита”, — говорится в сообщении ЭСК.
Комиссия признала верным решение арбитра матча 26-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и воронежским «Факелом» Романа Сафьяна не назначать пенальти в ворота клуба из Казани за эпизод на 15-й минуте встречи.
«Защитник “Рубина” Дмитрий Кабутов сыграл в мяч в единоборстве с игроком “Факела” Ильей Калининым, и последующий контакт между игроками является неизбежным и ненаказуемым», — добавили в ЭСК.
Также в ЭСК отметили, что Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» на 80-й минуте встречи. В эпизоде защитник «Факела» Альберт Габараев длительно задерживает рукой нападающего «Рубина» Руслана Безрукова. «Данная задержка влияет на атакующего игрока, который теряет баланс своего тела при попытке сыграть в мяч», — подчеркнули в ЭСК.