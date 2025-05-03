ЭСК поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса с поля

Также в ЭСК отметили, что Сафьян ошибочно не назначил пенальти в ворота «Факела» на 80-й минуте встречи. В эпизоде защитник «Факела» Альберт Габараев длительно задерживает рукой нападающего «Рубина» Руслана Безрукова. «Данная задержка влияет на атакующего игрока, который теряет баланс своего тела при попытке сыграть в мяч», — подчеркнули в ЭСК.