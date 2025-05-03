Черданцев про решение ЭСК о подкате Барриоса: «Я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. От своих слов не отказываюсь. Дело вовсе не в том, что это игрок “Зенита”

«Чистая игра в мяч. Нет серьезного нарушения правил. Это вердикт ЭСК. В репортаже я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. Да, в отличие от судьи, члены ЭСК посчитали действия Барриоса безрассудными после игры в мяч. По их мнению, нужно было дать желтую. Не красную. Только желтую. Что в принципе является вещью сугубо умозрительной: как оценить степень безрассудства?



Так что я от своих слов не отказываюсь и от оценки эпизода данной в эфире тоже не отказываюсь. “Динамо” смешно обыграло этот эпизод, у меня нет никаких претензий. Но хочу обратить внимание коллег, что дело вовсе не в том, что Барриос — игрок “Зенита”. Я работал на матче “Локомотив” — “Зенит”, и когда там был забит гол после подката Баринова, я и там сказал, что это игра в мяч, и гол чистый. “Зенит”, кстати, был недоволен моей оценкой эпизода, но я сказал коллегам: вот увидите, будет единогласное решение ЭСК в пользу Баринова. Так и вышло.



Для меня это два похожих по сути эпизода, и, по крайней мере, я был последователен в их оценке», — написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.