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Черданцев про решение ЭСК о подкате Барриоса: «Я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. От своих слов не отказываюсь. Дело вовсе не в том, что это игрок “Зенита”

Черданцев не отказался от своих слов про подкат Барриоса в матче с «Динамо».

Источник: Спортс"

«Динамо» дома поделило очки с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме арбитр Виталий Мешков не показал опорнику гостей Вильмару Барриосу карточку за удар шипами в голень Луису Чавесу.

«Динамо» после игры высмеяло реплики Георгия Черданцева по поводу эпизода роликом с кадрами из «Берегись автомобиля»: «Эта нога — у того, у кого надо, нога».

Сегодня ЭСК РФС поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса: «Нет элементов серьезного нарушения правил. Следовало вынести предупреждение».

«Чистая игра в мяч. Нет серьезного нарушения правил. Это вердикт ЭСК. В репортаже я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. Да, в отличие от судьи, члены ЭСК посчитали действия Барриоса безрассудными после игры в мяч. По их мнению, нужно было дать желтую. Не красную. Только желтую. Что в принципе является вещью сугубо умозрительной: как оценить степень безрассудства?

Так что я от своих слов не отказываюсь и от оценки эпизода данной в эфире тоже не отказываюсь. “Динамо” смешно обыграло этот эпизод, у меня нет никаких претензий. Но хочу обратить внимание коллег, что дело вовсе не в том, что Барриос — игрок “Зенита”. Я работал на матче “Локомотив” — “Зенит”, и когда там был забит гол после подката Баринова, я и там сказал, что это игра в мяч, и гол чистый. “Зенит”, кстати, был недоволен моей оценкой эпизода, но я сказал коллегам: вот увидите, будет единогласное решение ЭСК в пользу Баринова. Так и вышло.

Для меня это два похожих по сути эпизода, и, по крайней мере, я был последователен в их оценке», — написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 19126 зрителей
Главные тренеры
Марцел Личка
Сергей Семак
Голы
Динамо
Ярослав Гладышев
(Луис Чавес)
41′
Зенит
Педро
18′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
67′
76′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
47′
76′
13
Николя Муми Нгамале
Зенит
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+2′
11
Луис Энрике
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
88′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
88′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
60′
63′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
63′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
77′
7
Александр Соболев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
16
Фолы
12
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти