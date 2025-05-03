Черданцев про решение ЭСК о подкате Барриоса: «Я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. От своих слов не отказываюсь. Дело вовсе не в том, что это игрок “Зенита”

«Динамо» дома поделило очки с «Зенитом» (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ. Во втором тайме арбитр Виталий Мешков не показал опорнику гостей Вильмару Барриосу карточку за удар шипами в голень Луису Чавесу.
«Динамо» после игры высмеяло реплики Георгия Черданцева по поводу эпизода роликом с кадрами из «Берегись автомобиля»: «Эта нога — у того, у кого надо, нога».
Сегодня ЭСК РФС поддержала решение Мешкова не удалять Барриоса: «Нет элементов серьезного нарушения правил. Следовало вынести предупреждение».
«Чистая игра в мяч. Нет серьезного нарушения правил. Это вердикт ЭСК. В репортаже я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. Да, в отличие от судьи, члены ЭСК посчитали действия Барриоса безрассудными после игры в мяч. По их мнению, нужно было дать желтую. Не красную. Только желтую. Что в принципе является вещью сугубо умозрительной: как оценить степень безрассудства?
Так что я от своих слов не отказываюсь и от оценки эпизода данной в эфире тоже не отказываюсь. “Динамо” смешно обыграло этот эпизод, у меня нет никаких претензий. Но хочу обратить внимание коллег, что дело вовсе не в том, что Барриос — игрок “Зенита”. Я работал на матче “Локомотив” — “Зенит”, и когда там был забит гол после подката Баринова, я и там сказал, что это игра в мяч, и гол чистый. “Зенит”, кстати, был недоволен моей оценкой эпизода, но я сказал коллегам: вот увидите, будет единогласное решение ЭСК в пользу Баринова. Так и вышло.
Для меня это два похожих по сути эпизода, и, по крайней мере, я был последователен в их оценке», — написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Марцел Личка
Сергей Семак
Ярослав Гладышев
(Луис Чавес)
41′
Педро
18′
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
67′
76′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
47′
76′
13
Николя Муми Нгамале
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+2′
11
Луис Энрике
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
88′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
88′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
60′
63′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
63′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
77′
7
Александр Соболев
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
16
Фолы
12
0
Офсайды
4
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти