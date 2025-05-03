11 россиян «Локо» отскочили от аутсайдера! Хоть в конце их и осталось 10

На девятой минуте — первый опасный момент. Резкая атака привела к тому, что Пиняев прорвался по флангу и прострелил точно под удар Воробьёву. Тот бил в створ, однако мяч угодил в Касимова. И даже сбил ему дыхание. Ещё через пять минут ворота «Оренбурга» спас Сильянов — вновь бил Воробьёв, но на этот раз попал в своего. Только к середине тайма гости более-менее почувствовали темп игры и стали больше владеть мячом. Зато сразу опасно. Сначала Мансилья классно пробивал с левой в дальний угол, однако мяч попал в штангу. На добивании в створ не попал Гюрлюк. Хотя к концу первого тайма у оренбуржцев и не было других реальных шансов забить, но они полностью выравняли статистику. Впрочем, к этому нам уже не привыкать. Почти во всех матчах весны аутсайдеры РПЛ ничем не хуже своих соперников. Однако не всегда это превращается в набранные очки.