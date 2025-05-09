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Футболист «Зенита» Вендел пропустит остаток чемпионата России из-за травмы

До конца сезона сине-бело-голубые проведут три игры.

Источник: АННА МЕЙЕР / ФК «ЗЕНИТ»

МОСКВА, 9 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел из-за повреждения выбыл до конца мая. Об этом ТАСС сообщил председатель правления санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

До конца сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» проведет три матча. 14 мая сине-бело-голубые в Москве встретятся с ЦСКА в ответной встрече финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Суперфинал турнира состоится 1 июня.

«Вендел выбыл из-за травмы до конца месяца», — сказал Медведев.

Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе петербургского клуба он стал четырехкратным чемпионом России, победителем кубка и трехкратным обладателем суперкубка страны. В августе Вендел продлил контракт с «Зенитом» до конца сезона-2027/28, но в январе петербургский клуб объявил о переходе полузащитника в бразильский «Ботафого», который состоится летом. В текущем сезоне на счету полузащитника 27 матчей в разных турнирах, в которых он забил 2 гола и отметился 13 результативными передачами.