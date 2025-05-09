Карасев рассудит ЦСКА и «Краснодар» в матче РПЛ

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Москве 10 мая, начало — 19:30 мск.
Помогут Карасеву Максим Гаврилин и Игорь Демешко. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Василий Казарцев и его ассистент Рафаэль Шафеев.
Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» 11 мая обслужит арбитр Алексей Сухой, помощниками которого выступят Алексей Лунев и Александр Богданов. Арбитром VAR будет Кирилл Левников, его ассистентом — Рафаэль Шафеев. Встреча начнется в 19:30.