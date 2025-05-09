Карасев рассудит ЦСКА и «Краснодар» в матче РПЛ

Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» 11 мая обслужит арбитр Алексей Сухой, помощниками которого выступят Алексей Лунев и Александр Богданов. Арбитром VAR будет Кирилл Левников, его ассистентом — Рафаэль Шафеев. Встреча начнется в 19:30.