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Карасев рассудит ЦСКА и «Краснодар» в матче РПЛ

Карасев рассудит ЦСКА и «Краснодар» в матче 28-го тура РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Краснодаром», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Москве 10 мая, начало — 19:30 мск.

Помогут Карасеву Максим Гаврилин и Игорь Демешко. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Василий Казарцев и его ассистент Рафаэль Шафеев.

Московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» 11 мая обслужит арбитр Алексей Сухой, помощниками которого выступят Алексей Лунев и Александр Богданов. Арбитром VAR будет Кирилл Левников, его ассистентом — Рафаэль Шафеев. Встреча начнется в 19:30.