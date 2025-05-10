«Краснодар» может стать чемпионом России в игре с ЦСКА, если «Зенит» проиграет свой матч

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Программа 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день «Краснодар» в случае победы на ЦСКА и поражения петербургского «Зенита» от махачкалинским «Динамо» может досрочно выиграть турнир.
В центральном матче дня лидер чемпионата «Краснодар» на выезде сыграет с ЦСКА, встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30 мск. Краснодарская команда с 61 очком в 27 матчах возглавляет таблицу РПЛ, ЦСКА с 52 очками идет третьим. Команды проведут четвертый матч в этом сезоне. В первой части сезона «Краснодар» дома обыграл ЦСКА со счетом 2:1, в Фонбет — Кубке России армейцы на своем поле одержали победу (2:0), а краснодарцы были сильнее у себя дома (1:0). В последний раз «Краснодар» на выезде обыграл ЦСКА 28 октября 2018 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды.
Из-за перебора желтых карточек матч пропустят главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев и его коллега из ЦСКА Марко Николич. По тем же причинам не сыграют полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев и защитник краснодарской команды Витор Тормена.
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что отсутствие главных тренеров на скамейке никак не скажется на матче, так как саму установку они проведут. Также, по его словам, игра будет аккуратной. «Краснодар» будет надеяться на ничью, их этот результат устроит, шесть очков в матчах с «Оренбургом» и «Динамо» они смогут набрать, — сказал Пономарев ТАСС. — Это будет над ними довлеть. Обе команды сыграют от обороны, каждый не захочет проиграть. ЦСКА тоже ничья подойдет для перспектив на третье место".
В 17:00 мск начнется матч между махачкалинским «Динамо» и идущим вторым «Зенитом». В игре не примет участия один из лидеров петербургского клуба бразильский полузащитник Вендел. Председатель правления клуба Александр Медведев сообщил ТАСС, что футболист выбыл из строя до конца сезона. В активе «Зенита» 57 очков, в случае поражения от махачкалинского «Динамо» и победы «Краснодара» над ЦСКА петербуржцы упустят победу в чемпионате в этом сезоне. Махачкалинское «Динамо» с 27 очками занимает 11-е место.
Шансы «Оренбурга» на сохранение прописки.
В первом матче дня «Оренбург» дома сыграет с подмосковными «Химками», встреча начнется в 14:30 мск. Оренбуржцы с 18 очками после 27 матчей занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 25 очками располагаются на 12-й позиции. В случае поражения «Оренбургу» будет сложнее сохранить прописку в РПЛ. Сейчас отставание от идущих в зоне стыковых матчей «Пари Нижний Новгород» (14-е место) и грозненского «Ахмата» (13) составляет пять и шесть очков соответственно.
Программа 28-го тура РПЛ продолжится в воскресенье, в этот день состоятся игры «Акрон» — «Ахмат», «Факел» — «Локомотив», «Динамо» (Москва) — «Спартак» и «Рубин» — «Ростов». 12 мая «Пари НН» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».