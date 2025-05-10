«Краснодар» может стать чемпионом России в игре с ЦСКА, если «Зенит» проиграет свой матч

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что отсутствие главных тренеров на скамейке никак не скажется на матче, так как саму установку они проведут. Также, по его словам, игра будет аккуратной. «Краснодар» будет надеяться на ничью, их этот результат устроит, шесть очков в матчах с «Оренбургом» и «Динамо» они смогут набрать, — сказал Пономарев ТАСС. — Это будет над ними довлеть. Обе команды сыграют от обороны, каждый не захочет проиграть. ЦСКА тоже ничья подойдет для перспектив на третье место".