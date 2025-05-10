Уникальный путь тренера РПЛ. Привез Ивановича, звезд «Анжи» и засветился в Счетной палате

«Повесил бутсы на гвоздь, и сразу же встал вопрос, что дальше делать. По специальности я экономист, университет закончил, чему-то научился. Всё получилось достаточно неожиданно: рассматривал вариант с госслужбой, и в какой-то момент в разговорах появился вариант трудоустройства в Счётной палате. Тогда руководил ведомством Хачим Кармоков, я пришёл к нему на собеседование, он дал мне определённые задания и поставил цели. Я пообещал и сделал. Потом меня послали на дополнительное обучение, по окончании — ещё одно собеседование, и я стал работником Счётной палаты. Моё направление было — социальная сфера и наука. Попал в хороший коллектив, к опытным людям, в инспекцию, которую возглавлял Алан Ужегов. Два года работы там были серьёзной школой. Для любого футбольного функционера такой опыт — замечательное подспорье. Во-первых, в обязанности входило знание большого числа законов, во-вторых, учился общаться с людьми на самых разных уровнях. Но всё равно к стадионам тянуло».