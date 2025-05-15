Сразу 7 клубов РПЛ уже ни за что не борются? Выясняем, какая мотивация у них осталась

Для «Спартака» в РПЛ всё почти закончено. В теории, конечно, ещё можно зацепиться за тройку, но для этого потребуются две победы и неудачи конкурентов. Очевидно, что сейчас для Деяна Станковича и футболистов на первое место встанет Кубок России. И там их ждут (при идеальном раскладе) два главных матча. Если же команда сегодня вылетит из Кубка, а в РПЛ завершит сезон не в тройке — могут последовать кадровые перестановки. Не факт, что речь пойдёт об уходе Станковича, но кто-то же должен ответить за провал?