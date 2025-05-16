Тренеру «Зенита» Тимощуку грозит до 12 лет лишения свободы на Украине

11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском «Зените» после осложнения ситуации между Россией и Украиной. Позднее Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, однако его апелляция была отклонена. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию Тимощука 22 апреля прошлого года, 18 ноября стало известно, что CAS удовлетворил иск Тимощука к УАФ.