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Тренеру «Зенита» Тимощуку грозит до 12 лет лишения свободы на Украине

Киевская городская прокуратура подозревает специалиста в «пособничестве РФ».

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 16 мая. Киевская городская прокуратура подозревает помощника главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Анатолия Тимощука в «пособничестве РФ». Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры.

Футболиста подозревают в нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 111−2 УК Украины. По установленной статье Тимощуку грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишил Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста. Поводом для этого послужило то, что Тимощук продолжил работу в петербургском «Зените» после осложнения ситуации между Россией и Украиной. Позднее Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, однако его апелляция была отклонена. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию Тимощука 22 апреля прошлого года, 18 ноября стало известно, что CAS удовлетворил иск Тимощука к УАФ.

Тимощуку 46 лет, он выступал за «Зенит» в качестве футболиста с 2007 по 2009 год и с 2013-го по 2015-й, с 2017 года специалист работает помощником главного тренера российского клуба. Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Украины (144), победителем Лиги чемпионов в составе германской «Баварии» (2013), обладателем Кубка УЕФА с «Зенитом» (2008), трехкратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем кубка и победителем суперкубка страны в составе «Шахтера».