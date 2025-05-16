«Краснодару» присудили техническое поражение в матче с «Локомотивом»

«Удовлетворили протест “Локомотива” и аннулировали результат матча. КДК РФС присудил поражение “Краснодару” со счетом 0:3 и победу “Локомотиву” со счетом 3:0. В матче приняла участие Юлия Воротынцева, которой не было в протоколе», — рассказал Григорьянц.