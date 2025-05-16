«Краснодару» присудили техническое поражение в матче с «Локомотивом»

«Удовлетворили протест “Локомотива” и аннулировали результат матча. КДК РФС присудил поражение “Краснодару” со счетом 0:3 и победу “Локомотиву” со счетом 3:0. В матче приняла участие Юлия Воротынцева, которой не было в протоколе», — рассказал Григорьянц.
Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Сапсан Арена», завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче забила Алина Лихота на 89-й минуте.
После измененного результата у женской команды «Локомотив» стало 18 очков после восьми игр и они занимают четвертое место в турнирной таблице. «Краснодар» с 13 баллами идет пятым.