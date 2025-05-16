Александр Мостовой считает, что «Спартак» провалил сезон после поражения в кубке

«Я был ошарашен, думал, что “Спартак” должен выиграть и выйти в финал. Видите, как бывает в футболе, иногда ты предугадываешь, а иногда — в кошмарном сне тебе не приснится. Поэтому, я думаю, что сейчас можно с уверенностью сказать, что “Спартак” провалил сезон. Потому что не выйти в финал кубка и со второго места уйти на пятое в чемпионате России, я думаю, что это провально», — сказал Мостовой.