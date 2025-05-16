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Александр Мостовой считает, что «Спартак» провалил сезон после поражения в кубке

Красно-белые уступили «Ростову» в финале «пути регионов» Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Выступление в текущем сезоне является провальным для футболистов московского «Спартака». Такое мнение высказал ТАСС на полях XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой.

В четверг «Спартак» дома уступил «Ростову» со счетом 1:2 в финале «пути регионов» Фонбет — Кубка России, завершив выступление в турнире.

«Я был ошарашен, думал, что “Спартак” должен выиграть и выйти в финал. Видите, как бывает в футболе, иногда ты предугадываешь, а иногда — в кошмарном сне тебе не приснится. Поэтому, я думаю, что сейчас можно с уверенностью сказать, что “Спартак” провалил сезон. Потому что не выйти в финал кубка и со второго места уйти на пятое в чемпионате России, я думаю, что это провально», — сказал Мостовой.

«Странно, что эти два дня спрашивают не про команду, а про главного тренера. Полтора месяца назад вы кричали, что [Деян] Станкович чуть ли не лучший тренер в нашей стране, на руках его носили после победы над “Зенитом”. А играют не главные тренеры, играют футболисты, а они — живые люди, у одних получается, у других — не получается», — добавил он.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко в 28 матчах. В оставшихся матчах сезона красно-белые на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 18 мая и на своем поле примут подмосковные «Химки» 24 мая. Отставание от идущего третьим ЦСКА составляет четыре очка.

XVI Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит с 13 по 18 мая в Казани. Главная тема форума в 2025 году — «Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества». Участие в форуме подтвердили представители более 100 стран. ТАСС — генеральный информационный партнер мероприятия.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
15.05.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Джонатан Альба
Голы
Спартак
Ливай Гарсия
76′
Ростов
Александр Максименко
31′
Николай Комличенко
78′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
90+5′
9
Манфред Угальде
48′
85′
11
Ливай Гарсия
8
Маркиньос
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
97
Даниил Денисов
64′
7
Пабло Солари
35
Кристофер Мартинс
81′
77
Тео Бонгонда
Ростов
1
Рустам Ятимов
90+3′
40
Илья Вахания
62
Иван Комаров
69′
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
3
Умар Сако
55
Максим Осипенко
67
Герман Игнатов
13′
46′
87
Андрей Лангович
10
Кирилл Щетинин
73′
19
Хорен Байрамян
90′
58
Даниил Шанталий
83′
4
Виктор Мелехин
69
Егор Голенков
62′
11
Алексей Сутормин
Статистика
2
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти