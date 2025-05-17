«Пари НН» после удаления в первом тайме сыграл вничью с худшим клубом РПЛ

Футболисты «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1 в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев гол забил Вячеслав Грулев (67-я минута, с пенальти). У гостей отличился Ильнур Альшин (18).
На 43-й минуте с поля был удален уругвайский форвард «Пари НН» Хуан Босельи, получивший две желтые карточки в течение четырех минут.
«Пари НН» набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 17 очками расположился на последней, 16-й строчке. Воронежская команда уже потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.
В заключительном туре 24 мая «Пари НН» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Факел» примет самарские «Крылья Советов».
Виктор Гончаренко
Игорь Шалимов
Вячеслав Грулев
67′
Ильнур Альшин
(Альберт Габараев)
19′
30
Никита Медведев
15
Александр Эктов
24
Кирилл Гоцук
8
Мамаду Майга
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
20
Хуан Мануэль Боселли
39′
43′
86
Илья Агапов
46′
7
Владислав Карапузов
22
Никита Каккоев
90′
23
Хуан Камило Кастильо
78
Николай Калинский
46′
9
Тьяго Весино
27
Вячеслав Грулев
72′
99
Станислав Магкеев
1
Виталий Гудиев
47
Сергей Божин
64
Андрей Ивлев
11
Никита Моцпан
33
Ираклий Квеквескири
22
Игорь Юрганов
57′
13
Игорь Калинин
9
Алексей Каштанов
10
Ильнур Альшин
21′
59′
23
Вячеслав Якимов
5
Альберт Габараев
71′
7
Мохамед Браими
15
Владимир Ильин
77′
19
Белайди Пуси
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
13
Фолы
15
0
Офсайды
3
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти