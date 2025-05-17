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«Пари НН» после удаления в первом тайме сыграл вничью с худшим клубом РПЛ

Встреча против воронежского «Факела» завершилась со счетом 1:1.

Источник: ФК "Факел"

Футболисты «Пари Нижний Новгород» сыграли вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1 в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев гол забил Вячеслав Грулев (67-я минута, с пенальти). У гостей отличился Ильнур Альшин (18).

На 43-й минуте с поля был удален уругвайский форвард «Пари НН» Хуан Босельи, получивший две желтые карточки в течение четырех минут.

«Пари НН» набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 17 очками расположился на последней, 16-й строчке. Воронежская команда уже потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

В заключительном туре 24 мая «Пари НН» в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Факел» примет самарские «Крылья Советов».

Пари Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:1
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
17.05.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Игорь Шалимов
Голы
Пари Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
67′
Факел
Ильнур Альшин
(Альберт Габараев)
19′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
15
Александр Эктов
24
Кирилл Гоцук
8
Мамаду Майга
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
20
Хуан Мануэль Боселли
39′
43′
86
Илья Агапов
46′
7
Владислав Карапузов
22
Никита Каккоев
90′
23
Хуан Камило Кастильо
78
Николай Калинский
46′
9
Тьяго Весино
27
Вячеслав Грулев
72′
99
Станислав Магкеев
Факел
1
Виталий Гудиев
47
Сергей Божин
64
Андрей Ивлев
11
Никита Моцпан
33
Ираклий Квеквескири
22
Игорь Юрганов
57′
13
Игорь Калинин
9
Алексей Каштанов
10
Ильнур Альшин
21′
59′
23
Вячеслав Якимов
5
Альберт Габараев
71′
7
Мохамед Браими
15
Владимир Ильин
77′
19
Белайди Пуси
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
13
Фолы
15
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти