Станкович поменял весь состав и победил в Самаре. «Крылья» «прибили» два удаления

Пусть так, но все равно ротация получилась даже слишком радикальной. Такие сочетания игроков в красно-белой форме скорее можно увидеть на групповом этапе кубкового турнира. Но и там представителей привычной обоймы обычно больше. Здесь же в число первых одиннадцати попали только Денисов с Дуарте. А впереди — при выборе между Угальде и Ливаем Гарсией — и вовсе появился Игнатов. Так что после того, как в первой же атаке Шитов прилично напряг Помазуна ударом их штрафной, могла даже мелькнуть мысль, что гости рискуют попасть «Крыльям Советов» под горячую руку.