Станкович поменял весь состав и победил в Самаре. «Крылья» «прибили» два удаления

Минус шансы на медали, минус надежда на Кубок России — за несколько майских дней со спартаковским сезоном все стало ясно. Так что при желании состав красно-белых на игру в Самаре можно было трактовать как принятие текущей — весьма печальной реальности. Хотя избежавший дисквалификации и получивший по итогам дерби с «Динамо» только 250 тысяч рублей штрафа Деян Станкович предложил иную трактовку. Как заметил сербский специалист, пришло время изменений после вылета из Кубка, что стало для «Спартака» сильным ударом.
Пусть так, но все равно ротация получилась даже слишком радикальной. Такие сочетания игроков в красно-белой форме скорее можно увидеть на групповом этапе кубкового турнира. Но и там представителей привычной обоймы обычно больше. Здесь же в число первых одиннадцати попали только Денисов с Дуарте. А впереди — при выборе между Угальде и Ливаем Гарсией — и вовсе появился Игнатов. Так что после того, как в первой же атаке Шитов прилично напряг Помазуна ударом их штрафной, могла даже мелькнуть мысль, что гости рискуют попасть «Крыльям Советов» под горячую руку.
Волжанам же нужно было исправляться за унизительные 2:5 в Нижнем Новгороде. Да и заключительный в сезоне домашний матч обычно всегда мотивирует. Где как не на глазах своих болельщиков исключать вариант с возможным попаданием в стыки? Однако реальность оказалась для команды Игоря Осинькина совсем другой, а все перевернуло удаление Бейла. Капитан в центре поля шипами попал в ногу Солари, и Сергей Карасев у монитора убедился, что данный фол заслуживает удаления.
Впрочем, самым невезучим в составе хозяев оказался даже не голландский защитник. Спартаковский воспитанник Шитов, не забив в дебюте, в итоге поучаствовал в обоих голах гостей. Сначала — после не таившей особой угрозы подачи Мангаша — мяч от его ноги по дуге перелетел Песьякова и опустился в дальний угол. А потом фол Шитова на Медине привел к назначению пенальти, который уверенно реализовал Солари. Аргентинец не забивал с первого весеннего тура, когда отметил свою премьеру в РПЛ голом в ворота «Оренбурга».
Самарцы, как показалось, пришли в себя в перерыве. В том числе за счет тактических корректив и выхода Иванесени вместо Бабаева. Рассказов, пальнув с дальней дистанции, заставил Помазуна вытаскивать мяч из-под перекладины. Однако, как и в первом тайме, крылья самарцам подрезала красная карточка. Вслед за Бейлом в раздевалку досрочно отправился другой ключевой легионер — Фернандо Костанца. Бразилец получил второе предупреждение за то, что в центре поля наступил на ногу Зобнину. Умысла там не было — скорее, несчастный случай, но судьи такие моменты не пропускают.
По сути, на этом все закончилось. Прилично заполненные трибуны притихли, а команды банально доигрывали матч. У «Крыльев» элементарно не было ресурсов, чтобы добиться перелома. Станкович даже позволил себе поменять вратаря, и за столичный клуб наконец-то дебютировал 38-летний Довбня. В целом же «Спартак» не выглядел кровожадным и словно не собирался добивать соперника. Хотя 17-летний Массалыга, который провел свои первые минуты в РПЛ как раз в Самаре (в апреле против «Акрона»), добавил игре красок своей активностью.
Единственный позитив для хозяев — возвращение на поле восстановившегося после разрыва крестообразных связок Витюгова. Но на финише команде Осинькина придется поволноваться. Для «Спартака» же после надежд на трофеи и медали вряд ли принципиально итоговое место. Самое интересное ждет красно-белых и «Крылья» в межсезонье. А для этого нужно определиться — как жить дальше.
Игорь Осинькин
Деян Станкович
Владислав Шитов
22′
Пабло Солари
42′
30
Сергей Песьяков
23
Гленн Бейл
10′
25
Кирилл Печенин
24
Роман Евгеньев
5
Доминик Ороз
22
Фернандо Костанца
17′
50′
15
Николай Рассказов
80′
8
Максим Витюгов
17
Ульви Бабаев
46′
21
Дмитрий Иванисеня
6
Сергей Бабкин
55′
34
Лука Гагнидзе
13
Иван Сергеев
68′
28
Игорь Дмитриев
73
Владислав Шитов
68′
7
Дмитрий Цыпченко
97
Даниил Денисов
23
Никита Чернов
90+2′
25
Данил Пруцев
47
Роман Зобнин
80′
82
Даниил Хлусевич
22
Михаил Игнатов
7
Пабло Солари
4
Алексис Дуарте
29
Рикарду Мангаш
1
Илья Помазун
70′
16
Александр Довбня
19
Хесус Мануэль Медина
70′
56
Никита Массалыга
2
Желтые карточки
2
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
10
9
Фолы
10
0
Офсайды
3
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти