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Вендел может подать иск против «Ботафого», пишут СМИ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Представители полузащитника петербургского «Зенита» Вендела рассматривают возможность подачи иска против «Ботафого» в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за отказа бразильского клуба от трансфера, сообщает журналист Бернардо Пиньо на своей странице в соцсети X.

Источник: Спорт РИА Новости

В среду «Ботафого» сообщил, что расторг сделку по трансферу Вендела по геополитическим причинам. В январе «Зенит» объявил о переходе полузащитника в «Ботафого» по окончании текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). СМИ сообщали, что «Ботафого» заплатит за полузащитника 20 миллионов евро, а его контракт начнет действовать с 6 июня, что позволит Венделу выступить на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Представители бразильского футболиста считают, что «Ботафого» в одностороннем порядке расторг уже подписанный контракт с Венделом без весомых причин, и рассматривают возможность обращения в ФИФА. Сам бразилец заявил, что был удивлен такому решению «Ботафого», поскольку он уже обустраивался в Рио-де-Жанейро.

Венделу 27 лет. Бразилец перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в 2020 году за 20,3 млн евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах в различных турнирах, в которых забил два мяча. В составе «Зенита» Вендел стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка России.