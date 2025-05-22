Вендел может подать иск против «Ботафого», пишут СМИ

В среду «Ботафого» сообщил, что расторг сделку по трансферу Вендела по геополитическим причинам. В январе «Зенит» объявил о переходе полузащитника в «Ботафого» по окончании текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). СМИ сообщали, что «Ботафого» заплатит за полузащитника 20 миллионов евро, а его контракт начнет действовать с 6 июня, что позволит Венделу выступить на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.