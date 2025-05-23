Гинер рассказал, что ЦСКА никогда не получал предложений из Европы о трансфере Акинфеева

ТАСС, 23 мая. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА никогда не получало предложений из европейских клубов о переходе вратаря команды Игоря Акинфеева. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал президент армейцев Евгений Гинер.
«Было ли у Игоря хоть одно предложение из Европы? Нет. Прежде чем договариваться о трансфере, представители клуба всегда выходят на игрока, прощупывают почву: готов, не готов, — сказал Гинер. — Мы, руководители, между собой можем обсуждать что угодно, но какой в этом смысл, если футболист скажет: “Я никуда не поеду”.
«Думаю, Игорь сразу всем отвечал: “У меня один клуб — ЦСКА, где начинал, там и закончу”. Вот почему на моем столе не было предложений по Акинфееву. Зачем присылать, когда игрок четко дает понять, что покидать ЦСКА не намерен», — добавил он.
Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА. В составе команды он шесть раз становился чемпионом России, семь раз — обладателем кубка страны и суперкубка страны. В 2005 году он стал обладателем Кубка УЕФА.