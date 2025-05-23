Гинер рассказал, что ЦСКА никогда не получал предложений из Европы о трансфере Акинфеева

«Было ли у Игоря хоть одно предложение из Европы? Нет. Прежде чем договариваться о трансфере, представители клуба всегда выходят на игрока, прощупывают почву: готов, не готов, — сказал Гинер. — Мы, руководители, между собой можем обсуждать что угодно, но какой в этом смысл, если футболист скажет: “Я никуда не поеду”.