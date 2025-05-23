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«Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ в сезоне-2025/26

На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно.

Источник: ФК "Крылья Советов"

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» получил лицензию на участие в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с Российским футбольным союзом и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов. На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем», — отметил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.