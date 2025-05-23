«Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ в сезоне-2025/26

«Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с Российским футбольным союзом и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов. На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем», — отметил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.