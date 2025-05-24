Кристиан Нобоа уверен, что «Зенит» выиграет РПЛ в этом сезоне

«Трудно, но я думаю, что “Зенит” станет чемпионом России в этом сезоне. Сегодня “Зенит” выиграет свой матч, — сказал Нобоа. — В прошлом сезоне у “Динамо” не получилось набрать очков в матче с “Краснодаром”, но в этом году это возможно — победить или сыграть вничью. У меня есть уверенность, что “Зенит” станет чемпионом».