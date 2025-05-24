САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» станут чемпионами Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне, команде поможет московское «Динамо», которое отнимет очки у «Краснодара». Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе «Зенита» Кристин Нобоа.
Чемпион страны станет известен по итогам 30-го тура РПЛ. «Краснодар» лидирует в таблице с 64 очками, у идущего вторым петербургского «Зенита» 63 очка. 24 мая «Краснодар» дома сыграет с московским «Динамо», «Зенит» на своем поле встретится с грозненским «Ахматом». Все матчи тура начнутся в 16:30 мск.
«Трудно, но я думаю, что “Зенит” станет чемпионом России в этом сезоне. Сегодня “Зенит” выиграет свой матч, — сказал Нобоа. — В прошлом сезоне у “Динамо” не получилось набрать очков в матче с “Краснодаром”, но в этом году это возможно — победить или сыграть вничью. У меня есть уверенность, что “Зенит” станет чемпионом».