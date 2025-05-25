Ивич поздравил «Краснодар» с чемпионством: В основном это ребята, которые работали со мной на протяжении 1,5 лет

«Я очень рад успехам краснодарской команды! В основном это ребята, которые работали со мной на протяжении 1,5 лет. Я поздравляю их всех, как игроков, которые больше всех заслужили свой успех, так и профессиональный тренерский штаб, всех людей, которые их окружают, а это очень важные люди, и, конечно, президента клуба, который заслужил этот трофей!» — сказал Ивич «СЭ».