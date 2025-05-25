«Спартак» продлил контракт со Станковичем

«Спартак» продлил на год контракт с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
Новое соглашение с 46-летним сербом действует до лета 2027 года.
Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года, подписав двухлетний контракт. В нынешнем сезоне «красно-белые» заняли четвертое место в чемпионате России, а в Кубке страны дошли до финала «пути регионов», где уступили «Ростову».
Станкович в качестве тренера ранее возглавлял итальянскую «Сампдорию», сербскую «Црвену звезду» и венгерский «Ференцварош».
В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену звезду» и итальянские «Лацио» и «Интер». С «Интером» в 2004—2013 годах он пять раз победил в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.
Деян Станкович
Магомед Адиев
Наиль Умяров
4′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
36′
Ливай Гарсия
(Маркиньос)
82′
Рикарду Мангаш
(Даниил Хлусевич)
85′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
89′
98
Александр Максименко
82
Даниил Хлусевич
8
Маркиньос
4
Алексис Дуарте
71′
6
Срджан Бабич
11
Ливай Гарсия
2
Олег Рябчук
79′
23
Никита Чернов
7
Пабло Солари
79′
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
79′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
60′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
79′
56
Никита Массалыга
96
Игорь Обухов
25
Александр Филин
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
40′
72
Дани Фернандес
65′
11
Резиуан Мирзов
2
Петар Голубович
76′
81′
7
Илья Садыгов
5
Данил Степанов
72′
99
Ориньо
91
Антон Заболотный
65′
9
Александр Руденко
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
13
Фолы
13
1
Офсайды
1
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти