«Спартак» продлил контракт со Станковичем

В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену звезду» и итальянские «Лацио» и «Интер». С «Интером» в 2004—2013 годах он пять раз победил в чемпионате Италии, по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевал по четыре Кубка и Суперкубка страны.