Сергей Семак — о втором месте «Зенита» в РПЛ: переживаем, но обязательно переживём

Сине-бело-голубые в субботу, 24 мая, в матче 30‑го тура чемпионата России в Санкт‑Петербурге разгромили грозненский «Ахмат» со счётом 3:0 и заняли второе место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Краснодар», опередивший «Зенит» на одно очко.
— Мы переживаем, но обязательно переживём и будем двигаться дальше. Это спортивная жизнь, она состоит из взлётов и падений, никакого пессимизма в плане будущего команды нет абсолютно, будем трудиться, чтобы следующем году или в последующие годы команда добивалась хороших результатов.
— В каком туре вы поняли, что пахнет серебром?
— Не в туре, а во втором тайме матча с «Ахматом», когда «Краснодар» вёл у «Динамо» со счётом 2:0 и то, что «быки» не победят, стало совсем мало шансов. Тогда уже запахло серебром, но была надежда.
— Вы позвонили главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву и поздравили его. С каким чувством вы это делали? Немножечко больно было?
— Нет, абсолютно, мы занимаемся одним и тем же делом. В этом сезоне «Краснодар» оказался сильнее, до этого «Зенит» был сильнее, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Сергей Семак
Сергей Ташуев
Андрей Мостовой
25′
Андрей Мостовой
45+6′
Педро
(Александр Соболев)
59′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
4
Юрий Горшков
31
Густаво Мантуан
82′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
70′
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
82′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
70′
30
Матео Кассьерра
1
Вадим Ульянов
95
Арсен Адамов
3
Лео Гогличидзе
14
Амин Талаль
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
32′
46′
7
Бернард Бериша
10
Лечи Садулаев
63′
5
Милош Шатара
77
Георгий Мелкадзе
70′
9
Родриго Руис Диас
2
Александр Жиров
12′
63′
55
Дарко Тодорович
18
Владислав Камилов
23′
46′
28
Даниил Зорин
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
6
Фолы
14
4
Офсайды
0
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти