Сергей Семак — о втором месте «Зенита» в РПЛ: переживаем, но обязательно переживём

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.55
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
5.70
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
:
Лестер
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.35
П2
8.80
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.47
П2
1.61
Футбол. Зарубежный
18:00
Ипсвич
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.77
П2
2.19
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.62
П2
6.30
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.30
П2
1.74
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.45
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.95
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.50
X
7.26
П2
1.25
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.78
П2
1.62
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.88
П2
2.16
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.16
П2
5.20
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.02
П2
4.61
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.14
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.76
X
4.56
П2
1.57
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.61
П2
2.16
Футбол. Зарубежный
21:45
Венеция
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.59
П2
1.60
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.05
П2
2.39

Сергей Семак — о втором месте «Зенита» в РПЛ: переживаем, но обязательно переживём

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не испытывает пессимизма после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Сине-бело-голубые в субботу, 24 мая, в матче 30‑го тура чемпионата России в Санкт‑Петербурге разгромили грозненский «Ахмат» со счётом 3:0 и заняли второе место в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Краснодар», опередивший «Зенит» на одно очко.

— Мы переживаем, но обязательно переживём и будем двигаться дальше. Это спортивная жизнь, она состоит из взлётов и падений, никакого пессимизма в плане будущего команды нет абсолютно, будем трудиться, чтобы следующем году или в последующие годы команда добивалась хороших результатов.

— В каком туре вы поняли, что пахнет серебром?

— Не в туре, а во втором тайме матча с «Ахматом», когда «Краснодар» вёл у «Динамо» со счётом 2:0 и то, что «быки» не победят, стало совсем мало шансов. Тогда уже запахло серебром, но была надежда.

— Вы позвонили главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву и поздравили его. С каким чувством вы это делали? Немножечко больно было?

— Нет, абсолютно, мы занимаемся одним и тем же делом. В этом сезоне «Краснодар» оказался сильнее, до этого «Зенит» был сильнее, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Зенит
3:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 52799 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Сергей Ташуев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
25′
Андрей Мостовой
45+6′
Педро
(Александр Соболев)
59′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
4
Юрий Горшков
31
Густаво Мантуан
82′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
70′
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
82′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
70′
30
Матео Кассьерра
Ахмат
1
Вадим Ульянов
95
Арсен Адамов
3
Лео Гогличидзе
14
Амин Талаль
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
32′
46′
7
Бернард Бериша
10
Лечи Садулаев
63′
5
Милош Шатара
77
Георгий Мелкадзе
70′
9
Родриго Руис Диас
2
Александр Жиров
12′
63′
55
Дарко Тодорович
18
Владислав Камилов
23′
46′
28
Даниил Зорин
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
6
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти