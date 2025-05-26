«Факел» объявил об уходе из клуба четырёх футболистов

У нидерландского хавбека закончился срок действия контракта с клубом. Остальные трое вернутся в команды, которым принадлежат: Щетинин — в «Локомотив», Ломовицкий — в «Рубин», а Каштанов — в «Урал». В составе «Факела» они выступали на правах аренды.