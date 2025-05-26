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«Факел» объявил об уходе из клуба четырёх футболистов

Четыре футболиста покинули воронежский «Факел».

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает пресс-служба клуба, из команды ушли полузащитники Дилан Мертенс и Михаил Щетинин, а также форварды Александр Ломовицкий и Алексей Каштанов.

У нидерландского хавбека закончился срок действия контракта с клубом. Остальные трое вернутся в команды, которым принадлежат: Щетинин — в «Локомотив», Ломовицкий — в «Рубин», а Каштанов — в «Урал». В составе «Факела» они выступали на правах аренды.

«Благодарим вас за проделанную работу, парни. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Факела».