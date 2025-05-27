Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

САМАРА, 27 мая. /ТАСС/. Игорь Осинькин покинул пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Стороны не стали продлевать контракт, который был рассчитан до конца мая.
«Футбольный клуб “Крылья Советов” искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Всегда будем рады видеть Игоря Витальевича в Самаре. Тренер, вы навсегда останетесь в истории команды и в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Осинькину 59 лет, он возглавлял «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. В сезоне-2021/22 самарский клуб завершил чемпионат России на восьмом месте, показав лучший для себя результат за 14 лет. По ходу карьеры Осинькин возглавлял краснодарскую «Кубань» и «Чертаново».
В завершившемся сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).