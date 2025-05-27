Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»

Осинькину 59 лет, он возглавлял «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством команда в 2021 году выиграла Первую лигу и вышла в финал Кубка России. В сезоне-2021/22 самарский клуб завершил чемпионат России на восьмом месте, показав лучший для себя результат за 14 лет. По ходу карьеры Осинькин возглавлял краснодарскую «Кубань» и «Чертаново».