Новый цикл откладывается? Вера в Станковича — главный итог сезона для «Спартака»

В воскресенье московский «Спартак» продлил контракт с Деяном Станковичем. Руководство в очередной раз показывает, что верит в главного тренера. Сначала эти жесты были косвенными — молчание и игнорирование поведения Станковича в медиа, а теперь решительный жест — продление контракта вопреки всем обстоятельствам и результатам. Вера в Станковича — главный итог сезона для красно-белых. Однако эта вера может дорого стоить «Спартаку» в будущем сезоне, ведь под специалиста планируется еще одна щедрая закупка в летнее окно. А что, если и эти трансферы не помогут красно-белым прийти к трофеям?
Станкович мог заслужить продление контракта только за осенний отрезок, который был достаточно коротким. Тогда «Спартак» действительно не боялся никого и был выше на две головы любого оппонента. В чемпионство начали верить и самые пессимистичные болельщики и эксперты, этот период можно назвать влюбленностью в новый агрессивный стиль, прессинг и огромное количество голов. Весной же красно-белые выглядели растерянными, длинный зимний перерыв перекрыл собой все эмоции от успешной первой половины чемпионата. Пришла рутина, которая не сказалась плодотворно на отношениях Станковича со «Спартаком». Были крики, скандалы, дисквалификации, которые можно считать за расставания. Но в руководстве «Спартака» ударили кулаком по столу и решили, что вместе будет лучше, чем по отдельности. Конечно, красно-белые оглядывались на осенний отрезок. Влюбленность перевесила реальную картину вещей.
Игра в системность?
Продлением контракта вопреки всему «Спартак» показывает свою новую стратегию. Решение выстраивать систему, доверяя главному тренеру, покупая игроков под его игру, — это похвально. Сама идея достаточно популярна в европейских клубах, особенно в Англии. Похожим образом первый сезон прошел у Микеля Артеты в лондонском «Арсенале», но руководство решило доверять системному тренеру и не уволило испанца. Результат известен — «Арсенал» является одной из самых стабильных команд в Англии на протяжении последних сезонов и три года подряд становится вторым. Артета — системный тренер, но является ли им Станкович? Пока он этого не доказал.
Что такое система Станковича? На данный момент можно точно сказать, что это базовая схема «4−3−3», которая меняется по ходу встречи, и высокий прессинг. К сожалению, системой назвать это сложно — так играет любая современная команда, которая хочет претендовать хотя бы на что-то. Позиционной атаки в игре красно-белых как не было, так и нет. Да, таблица по ожидаемым очкам и ожидаемым голам ставит «Спартак» на первое место по итогам сезона. То есть красно-белые должны были стать чемпионами, так говорит статистика. Однако статистика в современном футболе — это полумера, она не отображает действительности. Это приятный инструмент, но, в сущности, она скорее может запутать. Такие прекрасные показатели «Спартака» по ожидаемым голам и очкам — это навалы во вторых таймах, после того как красно-белые пропустили в первом. Это не показатель силы команды. Тем более, как показывает та же статистика, красно-белые не реализовали эти моменты, именно это и не позволило им стать чемпионами. Да и о какой системе идет речь, если команда не понимает, как начинать матч. Всю весну «Спартак» мучился в первых таймах, это проблема, о которой говорил и сам тренер.
Система — это отличный подход. Однако именно Станкович не совсем подходит под определение тренера, с которым можно строить команду вдолгую. Команда за сезон под руководством тренера стала сильнее ровно на один пункт в турнирной таблице. В прошлом сезоне красно-белые стали пятыми, сейчас — четвертыми. Вот и весь прогресс.
Уйдут лидеры?
Перейдем к самой команде, а точнее, к составу. По сообщениям различных источников, «Спартак» могут покинуть сразу несколько лидеров: один из лучших игроков прошедшего сезона по системе «гол+пас» полузащитник Эсекьель Барко и лучший бомбардир Манфред Угальде.
Да, Угальде тяжело назвать главным лидером на поле. Лучший бомбардир чемпионата забил лишь два гола за весенний отрезок — в первом туре после рестарта и в последнем. Основную массу своих голов он забил еще осенью. Скорее всего, «Спартак» переживет уход Угальде, но и продавать его придется за достаточно приличную сумму. Ему на замену покупали Ливая Гарсию за €20 млн, продавать Угальде дешевле этой суммы — навлечь на себя негодование фанатов.
С Барко все сложнее. По ходу сезона казалось, что он единственный игрок «Спартака», способный создать момент из ничего. В лице Барко команда получила основного пенальтиста, исполнителя стандартных положений и лидера на поле. Есть информация, что он может перейти в бразильский «Фламенго». Уверен, что даже если он уйдет, то все болельщики «Спартака» скажут ему большое спасибо за проведенный сезон и непременно расстроятся.
Маркиньос — лучший трансфер прошедшего сезона РПЛ
Да, именно Маркиньос. Даже Барко не показывал той стабильности, которую демонстрировал бразилец на протяжении всего сезона. По данным портала Transfermarkt, Маркиньос перешел в «Спартак» за €5 млн. Именно в такие переходы должен целиться «Спартак», чтобы собрать крепкую команду. Маркиньос перешел за сумму в четверть меньше, чем Гарсия, но пользы принес в 10 раз больше.
Маркиньос не забил ни одного гола в чемпионате России, но все равно является лучшим трансфером сезона среди всех клубов. Даже болельщики «Спартака», которые привыкли видеть на левом фланге атаки забивного Квинси Промеса, не перестают отмечать выдающиеся качества бразильца. Он не забил голов в РПЛ, но сделал 10 голевых передач и стал вторым ассистентом по результатам сезона. Его голы пришлись на кубковые матчи, именно благодаря им красно-белые дошли до финала «пути регионов» и остановились в шаге от матча в родных «Лужниках» за трофей.
Станкович был прекрасно знаком с качествами Маркиньоса, ведь он выступал под руководством сербского специалиста в венгерском «Ференцвароше». В лице бразильца «Спартак» получил универсального игрока на все позиции. Маркиньос не ленится играть и на позиции левого защитника. Тренер может быть уверен, что, даже если отдать бразильцу весь левый фланг, — он отдаст всего себя на поле и доработает в каждом игровом моменте. Восьмой номер в клубе носили многие, кто не был его достоин, однако бразилец доказал, что заслуживает восьмерку на своей спине.
Умяров — новый капитан «Спартака» на годы вперед
По моему мнению, именно Умяров является лучшим игроком «Спартака» в прошедшем сезоне. Ни Барко, ни Срджан Бабич, ни Угальде, ни Маркиньос не показали такой стабильной и зрелой игры. Станкович сразу же обратил внимание на Наиля, как только пришел в клуб. Возможно, шестикратный чемпион Италии нашел в россиянине себя. Кто, если не один из лучших полузащитников своего поколения, мог помочь Умярову спрогрессировать до такого уровня?
В прошедшем сезоне Наиль являлся безальтернативным выбором на важнейшую роль опорного полузащитника. По прошлым сезонам Умярова можно было ругать, но именно в этой кампании у него получилось по-настоящему стать основным. 24-летний Умяров обрел уверенность в себе и стал претендовать на лучшего полузащитника оборонительного плана в РПЛ. А его гол дальним ударом с нерабочей левой ноги видели? Он и так умеет. Думаю, что вопрос с капитаном на следующий сезон уже решен. Тем более когда основной вратарь и капитан Александр Максименко не подходит поговорить с болельщиками, которые его зовут, после игры с «Ростовом» в Кубке. Остается только один вопрос, как Умяров еще не дебютировал за сборную? Валерий Георгиевич Карпин, ну это не дело.
Мангаш — бриллиант во внутренних резервах
В последних матчах по весне Станкович решил дать игровое время всем резервным футболистам. Португалец Рикарду Мангаш воспользовался своим шансом на все 100%. Он забил два гола (один после рикошета) в двух матчах. И это левый защитник. К слову, со своими прямыми обязанностями он тоже справлялся: «Спартак» в этих играх не пропустил ни разу.
Португалец приобретался именно на позицию левого защитника, но по осени он чаще выходил на замену на позицию вингера. Прежде всего Мангаш — это атакующий футболист, однако он способен закрывать всю бровку. Он обладает первоклассным дриблингом. Да и в передачах он точно лучше Олега Рябчука, который скорее похож на спринтера — кроме бега и работоспособности, в нем ничего нет. Я думаю, что выбор игрока на позицию левого защитника — теперь приятная головная боль для Станковича. Но в такой команде, как «Спартак», должен играть Мангаш, а не Рябчук. Приятно, что команде не придется тратиться на левого защитника в летнее окно и можно будет присмотреть достойный вариант на правую бровку.
Перспективы на будущий сезон
Прогнозировать, как выступит «Спартак» в следующем сезоне, — дело неблагодарное. Выделить можно только несколько основных моментов, которые могут пойти на пользу команде.
Прежде всего стоит поговорить о стабильности. Да, термин этот едва применим к «Спартаку», но руководство решило попробовать поиграть в системный клуб. Что ж, время покажет. Состав у команды есть, игроки теперь знают свои роли и то, что от них требуется. Почему бы «Спартаку» не извлечь ошибки из неудачного сезона и стать сильнее как команда? Пример «Краснодара» показателен.
Простое начало в Кубке России. Заняв четвертое место по итогам сезона, «Спартак» избежал встречи с «Краснодаром» в группе Кубка России. Согласитесь, достаточно тяжело на старте сезона ехать к такому сложному сопернику. Именно ехать, потому что долететь до Краснодара сейчас не представляется возможным. Да и жаркое кубанское лето — явно не те условия, в которых «Спартак» сможет добыть результат. А начать групповой этап все-таки хочется с побед, ведь по ходу осени не хочется выпускать основной состав в кубке.
Подводя итоги сезона, «Спартак» решил сыграть all-in. Руководство решило попробовать сыграть в структурный клуб. Если честно, верится в успех проекта с трудом. Мне бы хотелось, чтобы у «Спартака» все получилось, но опыт предыдущих лет уж слишком показателен, игнорировать его не получается. «Спартаку» нужно скорее забыть эту весну, как страшный сон, грамотно усилить проблемные позиции и провести качественные сборы. Этого команде и пожелаем.