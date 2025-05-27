Новый цикл откладывается? Вера в Станковича — главный итог сезона для «Спартака»

Что такое система Станковича? На данный момент можно точно сказать, что это базовая схема «4−3−3», которая меняется по ходу встречи, и высокий прессинг. К сожалению, системой назвать это сложно — так играет любая современная команда, которая хочет претендовать хотя бы на что-то. Позиционной атаки в игре красно-белых как не было, так и нет. Да, таблица по ожидаемым очкам и ожидаемым голам ставит «Спартак» на первое место по итогам сезона. То есть красно-белые должны были стать чемпионами, так говорит статистика. Однако статистика в современном футболе — это полумера, она не отображает действительности. Это приятный инструмент, но, в сущности, она скорее может запутать. Такие прекрасные показатели «Спартака» по ожидаемым голам и очкам — это навалы во вторых таймах, после того как красно-белые пропустили в первом. Это не показатель силы команды. Тем более, как показывает та же статистика, красно-белые не реализовали эти моменты, именно это и не позволило им стать чемпионами. Да и о какой системе идет речь, если команда не понимает, как начинать матч. Всю весну «Спартак» мучился в первых таймах, это проблема, о которой говорил и сам тренер.