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Роман Шишкин: главное разочарование сезона — мой родной «Факел»

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о вылете воронежского «Факела» из Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о вылете воронежского «Факела» из Российской Премьер-Лиги. «Наглецы» набрали 18 очков и заняли последнее место в таблице.

«Главным разочарованием сезона стал мой родной “Факел”. Я из Воронежа, а моя родная команда вылетела… Я часто бываю в этом городе. Вы сами знаете, как в Воронеже любят футбол и относятся к команде. Клуб из Воронежа просто должен играть в РПЛ — это чисто моё мнение. Как любят футбол там, так его не любят нигде. Город-миллионник, хорошая локация — всё создано, чтобы команда играла в РПЛ. К сожалению, немного не так сошлись звёзды. Надеюсь, в следующем сезоне “Факел” вернётся», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.