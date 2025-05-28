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Сперцян рассмотрит переход в «Лидс» только при отсутствии альтернатив. Хавбек хочет играть в еврокубках (Metaratings)

Эдуард Сперцян не спешит переходить в «Лидс».

Источник: Sports

Ранее сообщалось, что английский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Краснодара».

По информации Metaratings.ru, футболист не будет спешить давать согласие на переход в состав «павлинов», даже если российский клуб даст добро на трансфер.

Сперцян планирует дождаться предложений от более статусных клубов, так как хочет играть в еврокубках. Он рассмотрит переход в «Лидс» только в случае отсутствия альтернативных вариантов.

В минувшем сезоне Мир РПЛ 24-летний игрок провел 28 матчей, отличившись 11 голами и 6 ассистами.