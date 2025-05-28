Сергей Ташуев объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба «Ахмат»

«Ахмат» в первом стыковом матче за право сыграть в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне проиграл екатеринбургскому «Уралу» в гостях со счетом 1:2.
«Я сегодня улечу домой, на следующий матч без меня команда будет готовиться. Надеюсь, что мой уход поможет. Принял решение сейчас в раздевалке, посмотрел ребятам в глаза и понял», — сказал Ташуев.
Как сообщается на официальном сайте «Ахмата», готовить грозненскую команду к ответному стыковому матчу будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко. Встреча состоится 31 мая.
Ташуеву 66 лет, он возглавил «Ахмат» в сентябре прошлого года. Ранее специалист тренировал воронежский «Факел», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.
По итогам чемпионата РПЛ «Ахмат» занял 14-е место.