«Пари НН» победил «Сочи» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» стал пятым в Мелбет — Первой лиге, но получил право участвовать в стыковых матчах вместо финишировавшего четвертым новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для участия в РПЛ. В другом противостоянии за право принять участие в следующем сезоне РПЛ встречаются екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Первый матч завершился победой екатеринбургской команды со счетом 2:1.