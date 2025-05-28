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«Пари НН» победил «Сочи» в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ

Ответная встреча пройдет 31 мая.

Источник: Соцсети

ТАСС, 28 мая. «Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1 в первом стыковом матче за право выступать в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26. Встреча прошла на арене «Фишт» в Адлере.

В составе хозяев гол забил Роман Пасевич (14-я минута). У победившей команды отличились Александр Трошечкин (45+5) и Виктор Александров (88). На 38-й минуте нападающий «Сочи» Владимир Писарский получил красную карточку.

Ответный матч пройдет 31 мая в Нижнем Новгороде.

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» стал пятым в Мелбет — Первой лиге, но получил право участвовать в стыковых матчах вместо финишировавшего четвертым новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для участия в РПЛ. В другом противостоянии за право принять участие в следующем сезоне РПЛ встречаются екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Первый матч завершился победой екатеринбургской команды со счетом 2:1.

РПЛ напрямую покинули «Оренбург» и воронежский «Факел», в сезоне-2025/26 их заменят калининградская «Балтика» и московское «Торпедо», занявшие первое и второе места в Первой лиге. Кроме того, из-за отказа в получении лицензии в следующем сезоне РПЛ не сыграют «Химки», решение о том, кто заменит подмосковный клуб, примет исполком или бюро исполкома Российского футбольного союза.