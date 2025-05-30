Сергей Петров: Момент, когда Агкацев отбил пенальти в Махачкале, был волнительным

На прошлой неделе футбольный клуб «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Одним из героев этого сезона стал правый защитник Сергей Петров. Он дольше всех играет за «быков», в состав которых перешел в зимнюю паузу сезона 2012/13. И в 34 года постоянно выходил в основном составе клуба, с которым после выигрыша золота продлил контракт еще на один сезон.
В интервью «Известиям» Сергей Петров поделился эмоциями от победы в РПЛ, вспомнил эпизод, когда вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отбил пенальти в концовке выездного матча с махачкалинским «Динамо» (3:2) и помог команде избежать потери важных очков, а также рассказал, было ли принципиально прервать шестилетнюю чемпионскую серию петербургского «Зенита», в котором он начинал взрослую футбольную карьеру.
— Скажи вам кто год назад, что станете чемпионами, поверили бы?
— Конечно! Мы работали для этого. У нас цель была — стать чемпионами. Думаю, мы заслужили это своей работой.
— Даже после трех ничьих на старте чемпионата не было сомнений в возможности выиграть золото?
— Сомнений не было. Да и почему они должны быть? Это только люди со стороны не видят, что у нас происходит внутри команды. Те, кто нас критикует постоянно. А мы верили в себя и в свои силы. И просто делали свое дело.
— Вы самый возрастной игрок чемпионского «Краснодара», не считая Федора Смолова и Юрия Дюпина, выступаете на очень энергозатратной позиции крайнего защитника, но при этом в свои 34 года почти полностью отыграли в основе победный сезон при всех сложностях с логистикой. Как выдержали всё это?
— Да нормально всё. Питание и сон плюс восстановление на базе у нас одно из лучших (улыбается). Так что результат сами видите.
— Самый сложный момент для «Краснодара» в этот чемпионский сезон?
— Думаю, в первую очередь концовка матча в Махачкале, когда Стас Агкацев пенальти отбил. Это был волнительный момент. Но мы показали, что можем побеждать за счет характера.
— Футболисты московского «Динамо» перед матчем последнего тура говорили, что хотят поквитаться с «Краснодаром» за то, что отобрали у них чемпионство год назад. Это как-то дополнительно мотивировало вашу команду?
— Я видел эти высказывания, но не обращал на них внимания.
— Не было мысли закончить карьеру футболиста на волне успеха?
— Нет, еще рано заканчивать. Еще поиграем.
— Какие испытываете эмоции от того, что оставили без чемпионства родной «Зенит»?
— Да нет особых эмоций. Это было очень давно, когда я играл в «Зените». В «Краснодаре» я уже 13 лет. Так что… К «Зениту» никаких претензий вообще нет. Я там начинал, играл за дубль. И буду всегда благодарен клубу за всё, что он для меня сделал. Но так получилось, что выступаю уже долгое время за «Краснодар» и с ним добился всех своих успехов. Это футбол — так бывает, что ты меняешь команды.
— Из того дубля «Зенита» кто-то кроме вас еще играет?
— Надо вспоминать…
— Кажется, только вратарь Николай Заболотный остался, который находится в «Сочи».
— Да, точно, Коля играет. А остальные закончили — Леха Ионов, Кануна (Максим Канунников. — «Известия»). Никто уже не играет. Макс Канунников, кстати, наряду с Игорем Чеминавой одними из первых меня поздравили с чемпионством. Как только включил телефон сразу после матча с «Динамо», увидел их поздравления.
— В медиа часто высказывались мысли, что невозможно лишить «Зенит» золота, всё равно «Краснодар» где-то оступится. Это раздражало или, наоборот, подбадривало?
— Были такие моменты, да, читали все это… Но опять же, повторюсь, если верить в свои силы, то всего добиться реально. Мы это показали и сделали.
— Особенно такие разговоры усилились, когда за шесть туров до финиша вы были разгромлены в гостях «Зенитом» (1:4). Как реагировали на то поражение?
— Сели, поговорили, все обсудили, что надо собраться и на максимуме отыграть оставшуюся часть сезона. В итоге всё хорошо закончилось.
— За счёт чего сумели безболезненно пережить уход Матвея Сафонова в ПСЖ? Как Станислав Агкацев сумел его заменить?
— Стас и в прошлые сезоны показывал себя очень хорошо. Периодически подменял Матвея, играл в Кубке. Мы уже год назад понимали, что он абсолютно готов стать основным вратарем. Поэтому спокойно отпустили Сафонова. И рады за него. Он взял чемпионство во Франции, мы со Стасом взяли чемпионство в России. Матвей уехал в Европу, в такой клуб, как ПСЖ, — это правильный выбор. Он молодец, что бьется за место в основном составе, выигрывает трофеи.
— Как «Краснодару» удержаться на вершине?
— Сейчас пока хочется просто еще немного порадоваться чемпионству, попраздновать. Уверен, у нас есть всё для того, чтобы победить снова, но пока не хочется об этом думать и говорить.
Алексей Фомин