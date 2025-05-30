В РФС заявили, что не знают о переговорах Карпина с «Динамо»

«РФС не в курсе, что Валерий Карпин ведет переговоры с другими клубами, в том числе с “Динамо”. Он работает только в Российском футбольном союзе. Он работал в другом клубе, это ему не мешало. Будем рассматривать в случае необходимости. Нужно решать вопросы по мере поступления, будут обращения — будем рассматривать», — сказал Митрофанов.