В РФС заявили, что не знают о переговорах Карпина с «Динамо»

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не в курсе, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ведет переговоры с московским «Динамо». Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что Карпин обсуждает с «Динамо» условия личного контракта. Позднее портал «Чемпионат» сообщил, что «Динамо» договорилось с Карпиным по зарплате.
«РФС не в курсе, что Валерий Карпин ведет переговоры с другими клубами, в том числе с “Динамо”. Он работает только в Российском футбольном союзе. Он работал в другом клубе, это ему не мешало. Будем рассматривать в случае необходимости. Нужно решать вопросы по мере поступления, будут обращения — будем рассматривать», — сказал Митрофанов.
Карпин возглавил сборную России в 2021 году. С 2022 года, когда российскую команду отстранили от международных соревнований из-за ситуации на Украине, он совмещал работу в сборной с должностью главного тренера «Ростова». В феврале 2025 года специалист покинул ростовский клуб.