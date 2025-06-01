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«Всех не спасти»: в РФС сделали заявление по поводу «Химок»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, говоря о ситуации с подмосковными «Химками», заявил о важности того, чтобы подобное не стало системой в российским футболе.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Что нужно сделать, чтобы таких ситуаций, как с “Химками”, больше не было в российском футболе? Все футбольные клубы спасти невозможно. Многие компании создаются и исчезают по разным причинам. Такие ситуации могут происходить и с футбольными клубами. Важно, чтобы это не стало системной историей», — заявил он.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

Также появилась информация, что место «Химок» в высшем дивизионе должен занять другой клуб РПЛ.