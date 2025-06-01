«Всех не спасти»: в РФС сделали заявление по поводу «Химок»

«Что нужно сделать, чтобы таких ситуаций, как с “Химками”, больше не было в российском футболе? Все футбольные клубы спасти невозможно. Многие компании создаются и исчезают по разным причинам. Такие ситуации могут происходить и с футбольными клубами. Важно, чтобы это не стало системной историей», — заявил он.