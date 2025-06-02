Дегтярев назвал хорошим примером работу системы футбольного клуба «Краснодар»

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Работа системы и выстраивание стратегии развития футболистов в «Краснодаре» являются хорошим примером для других российских клубов. Об этом на заседании фракции «Новые люди» в Госдуме заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Ранее ТАСС сообщал, что «Краснодар», основанный в 2008 году, впервые в истории стал чемпионом России.
«Начну с социально ответственного бизнеса. Безусловно, то, что сделано в системе футбольного клуба “Краснодар”, это хороший пример. Их стратегия по выращиванию своих игроков привела к победе в чемпионате России. Некоторые подхватывают этот пример», — сказал Дегтярев.