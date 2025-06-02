Дегтярев назвал хорошим примером работу системы футбольного клуба «Краснодар»

«Начну с социально ответственного бизнеса. Безусловно, то, что сделано в системе футбольного клуба “Краснодар”, это хороший пример. Их стратегия по выращиванию своих игроков привела к победе в чемпионате России. Некоторые подхватывают этот пример», — сказал Дегтярев.