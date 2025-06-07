Николич бросает ЦСКА ради АЕК. Ради еврокубков, семьи и зарплаты

После победы в Кубке Марко нацеливался на чемпионство в следующем сезоне
Главный тренер ЦСКА Марко Николич близок к переходу в греческий АЕК. По информации российских и зарубежных источников, 45-летний сербский специалист рассматривает возможность выкупа своего контракта. Основные причины такого решения — желание быть ближе к семье и возможность участия в еврокубках, чего ЦСКА в ближайшее время предложить не может.
Неожиданный уход
Как сообщает «Чемпионат», АЕК вступил в переговоры с Николичем, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА. Греческий клуб намерен активировать опцию выкупа, прописанную в контракте серба с армейцами. Как уточняет инсайдер Иван Карпов, эта сумма невелика и составляет 600 тысяч евро.
Греческое издание Sport24 вскоре подтвердило эту информацию и назвало возможные причины ухода Николича. Первая — семья: супруга и дочка Марко живут в Белграде и редко приезжают в Россию. Вторая — еврокубки: АЕК в следующем сезоне сыграет в отборе Лиги конференций, а ЦСКА, как и все российские клубы, отстранен от турниров под эгидой УЕФА.
Карпов уточняет, что в АЕК зарплата Николича заметно вырастет. По текущему контракту с ЦСКА серб зарабатывает 1,2 миллиона евро в год, а в Греции будет получать на 500 тысяч евро больше. По данным инсайдера, армейцы и Николич уже вели переговоры о новом контракте, но в них вмешался экс спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, работающий сейчас в АЕК. Именно испанец убедил Николича перебраться в Афины.
Как сообщает Gazzetta.gr, у тренера ЦСКА и греческого клуба уже есть устная договоренность о контракте. «Если не произойдет ничего неожиданного, Николич займет пост главного тренера желто-черных», — пишет источник.
Правдивость инсайдов косвенно подтверждает молчание самого ЦСКА. Директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо обычно оперативно реагирует на различные новости о красно-синих либо в своем Telegram-канале, либо в интервью СМИ. Уже больше половины суток от ЦСКА не поступало никаких опровержений.
Обладатель Кубка
Николич возглавил ЦСКА летом 2024 года и подписал контракт на два сезона. Под руководством серба армейцы заняли третье место в РПЛ и выиграли FONBET Кубок России. За весь весенний отрезок чемпионата красно-синие не потерпели ни одного поражения, а сам Николич дважды признавался лучшим тренером лиги — в марте и апреле. При нем в команде добились прогресса молодые игроки: Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Джамалутдин Абдулкадыров, Владислав Тороп, Матвей Лукин.
Во время празднования победы в Кубке серб подчеркнул, что в сезоне-2025/26 намерен бороться за золото РПЛ. «Только чемпионство устраивает меня в следующем году. За это я выпью сейчас!» — сказал тогда Николич.
Автор: Гоша Чернов