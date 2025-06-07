Николич бросает ЦСКА ради АЕК. Ради еврокубков, семьи и зарплаты

Карпов уточняет, что в АЕК зарплата Николича заметно вырастет. По текущему контракту с ЦСКА серб зарабатывает 1,2 миллиона евро в год, а в Греции будет получать на 500 тысяч евро больше. По данным инсайдера, армейцы и Николич уже вели переговоры о новом контракте, но в них вмешался экс спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, работающий сейчас в АЕК. Именно испанец убедил Николича перебраться в Афины.