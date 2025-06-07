Митрофанов: «Химки» подвели весь российский футбол

«Ситуация плохая, потому что один из клубов не получил право играть в РПЛ в следующем сезоне. Но эта команда доиграла сезон-2024/25. Так произошло, футбольный клуб “Химки” и его собственники не смогли обеспечить достаточное финансирование, за что поплатились. Они подвели весь российский футбол. За это на них в будущем могут быть наложены соответствующие спортивные санкции», — сказал Митрофанов «СЭ».
Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне и не успели подать заявку на лицензию для участия в первой лиге.
3 июня стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за то, чтобы «Химки» в РПЛ заменил «Пари НН», который занял 13-е место в премьер-лиге в сезоне-2024/25 и уступил «Сочи» в стыковых матчах. Также в поддержку нижегородской команды выступило большинство клубов Первой лиги.
Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.