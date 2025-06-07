Митрофанов: «Химки» подвели весь российский футбол

«Ситуация плохая, потому что один из клубов не получил право играть в РПЛ в следующем сезоне. Но эта команда доиграла сезон-2024/25. Так произошло, футбольный клуб “Химки” и его собственники не смогли обеспечить достаточное финансирование, за что поплатились. Они подвели весь российский футбол. За это на них в будущем могут быть наложены соответствующие спортивные санкции», — сказал Митрофанов «СЭ».