Кисляк рассказал, как футболист ЦСКА Пьянич повлиял на его развитие

«Конечно, он повлиял в каком-то плане на меня. Всегда подсказывает, как и что делать. Он много лет играл на моей позиции с лучшими футболистами всего мира, для меня такой опыт ценен, — сказал Кисляк. — Конечно, я всегда прислушиваюсь, очень приятно с ним работать. Даже если не говорить про подсказки. Просто вместе потренироваться с ним, посмотреть, как он играет, ощутить это — очень классно».