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Кисляк рассказал, как футболист ЦСКА Пьянич повлиял на его развитие

По словам полузащитника, босниец много лет отыграл на его позиции с лучшими футболистами мира.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сделал прогресс в игре благодаря боснийскому футболисту Миралему Пьяничу. Об этом Кисляк рассказал в интервью ТАСС.

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. По итогам сезона ЦСКА занял третье место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и выиграл Фонбет — Кубок России.

«Конечно, он повлиял в каком-то плане на меня. Всегда подсказывает, как и что делать. Он много лет играл на моей позиции с лучшими футболистами всего мира, для меня такой опыт ценен, — сказал Кисляк. — Конечно, я всегда прислушиваюсь, очень приятно с ним работать. Даже если не говорить про подсказки. Просто вместе потренироваться с ним, посмотреть, как он играет, ощутить это — очень классно».

«Скачка как такового, наверное, благодаря ему я не сделал. Но именно какие-то детали я подсмотрел у него. Он мне что-то говорит — делаю. Есть благодаря ему какой-то прогресс», — добавил Кисляк.