Кисляк рассказал, как футболист ЦСКА Пьянич повлиял на его развитие

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сделал прогресс в игре благодаря боснийскому футболисту Миралему Пьяничу. Об этом Кисляк рассказал в интервью ТАСС.
Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. По итогам сезона ЦСКА занял третье место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и выиграл Фонбет — Кубок России.
«Конечно, он повлиял в каком-то плане на меня. Всегда подсказывает, как и что делать. Он много лет играл на моей позиции с лучшими футболистами всего мира, для меня такой опыт ценен, — сказал Кисляк. — Конечно, я всегда прислушиваюсь, очень приятно с ним работать. Даже если не говорить про подсказки. Просто вместе потренироваться с ним, посмотреть, как он играет, ощутить это — очень классно».
«Скачка как такового, наверное, благодаря ему я не сделал. Но именно какие-то детали я подсмотрел у него. Он мне что-то говорит — делаю. Есть благодаря ему какой-то прогресс», — добавил Кисляк.