«Крылья Советов» объявили об уходе пятерых игроков

Клуб покинули голкипер Богдан Овсянников, защитник Илья Гапонов, полузащитники Роман Ежов и Денис Якуба, а также нападающий Дмитрий Цыпченко. В клубе поблагодарили спортсменов за работу и профессионализм и пожели удачи в дальнейшей карьере.