Официально: Николич и ЦСКА — все. Причины ухода серб назвал «личным вопросом»

"Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их — эти процессы есть в каждой работе, и в профессии тренера в том числе. У меня прекрасные отношения со всем руководством, сотрудниками, конечно, футболистами, которые поверили в идеи нашего штаба и были вознаграждены медалями и Кубком России. Это прекрасная команда, от самого молодого футболиста до самого опытного, и не просто сильные футболисты, но и личности, прекрасные люди. И я уверен, что ребята продолжат выигрывать и радовать болельщиков.