Официально: Николич и ЦСКА — все. Причины ухода серб назвал «личным вопросом»

В последние дни в российском футбольном инфопространстве активно обсуждались инсайды об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. В понедельник, 9 июня, армейцы наконец-то выступили с официальным заявлением: сербский специалист действительно покидает клуб.
Заявление ЦСКА и обращение Николича
Пресс-служба ЦСКА сообщила, что Марко принял решение покинуть команду: в ближайшее время его контракт будет выкуплен. Николич возглавил красно-синих в июне 2024-го и в минувшем сезоне выиграл бронзу чемпионата и FONBET Кубок России.
Также тренерский штаб армейцев покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.
«Мы благодарим Марко и его штаб за этот год и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сообщили в клубе.
Сам Николич также выступил с обращением к поклонникам ЦСКА:
"Дорогие болельщики, в пятницу вечером я позвонил Максиму Орешкину, Евгению Гинеру и Роману Бабаеву, чтобы сообщить о своем решении покинуть ПФК ЦСКА. Возможно, это самое сложное решение в моей карьере, но я его сделал и готов принять новый вызов.
Последние два дня мы находились в диалоге с руководством, но я попросил не уговаривать меня и уважать мое решение. Я звонил капитану команды и другим ребятам. Это прощание заставляет мой голос дрожать.
Я всегда буду любить ЦСКА и болельщиков клуба: они превращали даже товарищеские матчи, а иногда и тренировки, в представления, которые я буду помнить всегда. Я говорил о болельщиках каждый раз на пресс-конференциях и в интервью, говорю сейчас и буду всегда рассказывать всем друзьям, насколько фанаты делали нашу команду сильнее: объединяли, окрыляли, вдохновляли".
По словам Марко, у него не было никаких разногласий в клубе.
"Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чем пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их — эти процессы есть в каждой работе, и в профессии тренера в том числе. У меня прекрасные отношения со всем руководством, сотрудниками, конечно, футболистами, которые поверили в идеи нашего штаба и были вознаграждены медалями и Кубком России. Это прекрасная команда, от самого молодого футболиста до самого опытного, и не просто сильные футболисты, но и личности, прекрасные люди. И я уверен, что ребята продолжат выигрывать и радовать болельщиков.
Я благодарен руководству за честность и помощь с самого первого дня. Надеюсь, что наши отношения, которые я очень ценю и считаю чем-то большим, чем просто профессиональные, сохранятся и дальше.
Однако при выборе работы мы всегда учитываем множество факторов — это и личные вопросы, и вопросы семьи, и амбиции. Работа тренера не исключение, поэтому мы приходим и уходим, так устроено. И однажды я обязательно буду бесконечно рад вновь оказаться на нашем стадионе. ЦСКА всегда будет первым!".
Реакция руководства
Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев поблагодарил Николича за работу:
"Хочется сказать большое спасибо Марко за сезон, в котором были завоеваны бронзовые медали и Кубок России. Он объединил всех ребят, проделав отличную работу. Мы верили, что наш проект долгосрочен, и медали не являются его конечной точкой. Наше общение всегда было предельно откровенным и доверительным, а поддержка у тренера исключительно стопроцентная.
Не хочется лукавить и говорить, что мы были готовы к такому сценарию. Не хочется и додумывать за Марко и присоединяться к СМИ в поисках версий, тем более Марко также сделал заявление. Разумеется, у нас не было никаких ультиматумов и конфликтов, и мы просим СМИ более чистоплотно подходить к публикуемой информации.
Мы разочарованы, и это действительно сложный эмоциональный момент, но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать. Сейчас мы обязаны оперативно решить вопрос с новым главным тренером и эффективным образом подготовиться к сезону — несмотря на правки, которые придется внести в связи со сменой тренера.
Это обстоятельные вопросы, работу над которыми клуб сейчас активно ведет. Будем надеяться, что уже в ближайшее время наступит определенность. Наша задача — сделать все возможное, чтобы следующий сезон также стал успешен".
Говорил о чемпионстве
А ведь сразу после кубкового финала Николич в победной раздевалке признавался, что настроен на чемпионство в следующем сезоне:
«Удачи нет. Чем больше работаешь, тем больше тебе везет, но я настроен в следующем сезоне только на золото. Надо быть максималистом».
А после повторил: «У меня серебро, две бронзы и два Кубка. Устраивает только чемпионство в следующем году, и за это я пью сейчас. Думаю о чемпионстве».
Бабаев тоже предвкушал совместный успех:
«Есть костяк, который способен бороться за медали и трофеи, выигрывать их. Опять появилась преемственность. Есть хорошая команда, но, для того чтобы биться за чемпионство, необходимы ресурсы — кадровые. Для них необходимы финансы. И мы постараемся искать возможности для дальнейшего роста команды и максимально эти возможности использовать».
Теперь все изменилось.
По данным «СЭ», аргентинец Матиас Альмейда — один из главных кандидатов на пост тренера ЦСКА. Бывший игрок «Лацио», «Интера» — автор золотого дубля в Греции в 2023 году во главе АЕК. Интересно, что его любимая схема также ромб.
Дальше — Греция
В тексте, который опубликовал ЦСКА, ничего не говорится о дальнейшем будущем Николича. Однако инсайдеры ранее писали, что он продолжит карьеру в АЕК, выкупив контракт за 600 тысяч евро.
По данным Ивана Карпова, в Греции сербскому тренеру будут платить 1,7 миллиона евро. В России его зарплата составляла 1,2 миллиона.
Директор АЕК Хавьер Рибальта, который ранее работал в «Зените», выбрал Марко как тренера-победителя: он брал трофеи в большинстве клубов. Команда из Афин пролезла в квалификацию Лиги конференций. У них звездный состав: Антони Марсьяль, Эрик Ламела, Домагой Вида, Роберто Перейра и Томаш Стракоша.
Роман Кольцов