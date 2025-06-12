«Врач сказал: срочно в реанимацию!» Воспитанник «Зенита» рассказал, как у него случился инсульт на сборах

— Мне предложили приехать на просмотр. Я собрал все свои вещи, потому что в Португалию возвращаться не планировал, и полетел на сборы «Тосно» на Кипр. Там тогда собиралась очень классная команда — Женя Марков, Володя Ильин, Заба [Антон Заболотный], Ника Чхапелия. Мне очень хотелось остаться, поэтому на тренировках пахал, как не в себя. На тот момент у меня уже как год вообще не было отдыха — сезон в Португалии только закончился, и я сразу же полетел к «Тосно», потому что вот-вот должна была стартовать Первая лига. Думаю, инсульт ударил как раз из-за физической переутомленности.