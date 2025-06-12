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Гончаренко покинул пост главного тренера «Пари Нижний Новгород»

Белорусский специалист работал в команде с 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» расторг контракт с главным тренером команды белорусом Виктором Гончаренко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нижегородский клуб также покидают помощники тренера Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

«Пари НН» занял 13-е место по итогам сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда из Нижнего Новгорода в стыковых матчах за право сыграть в элитном дивизионе в следующем сезоне проиграла «Сочи». Однако большинство клубов РПЛ и Мелбет — Первой лиги порекомендовали «Пари НН» в качестве замены «Химкам» в РПЛ. Подмосковный клуб не прошел процедуру лицензирования.