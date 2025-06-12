Гончаренко покинул пост главного тренера «Пари Нижний Новгород»

«Пари НН» занял 13-е место по итогам сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда из Нижнего Новгорода в стыковых матчах за право сыграть в элитном дивизионе в следующем сезоне проиграла «Сочи». Однако большинство клубов РПЛ и Мелбет — Первой лиги порекомендовали «Пари НН» в качестве замены «Химкам» в РПЛ. Подмосковный клуб не прошел процедуру лицензирования.