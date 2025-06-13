Дмитрий Крамаренко: Когда Акинфеев дебютировал за ЦСКА, показалось, что он давно в РПЛ

— Что касается Вени, царствие ему небесное, то он прекрасный вратарь. Очень тяжелая у него судьба сложилась, к сожалению. Но тогда Мандрыкин составлял очень хорошую конкуренцию Акинфееву. Просто были моменты, когда он, может быть, где-то опускал руки или еще что-то. Что касается меня, то я уже был в возрасте тогда. И еще были проблемы с мениском. Так что тогда жил уже с другими мыслями и целями — больше выполнял роль дядьки-наставника и помощника. В этом плане у нас был очень хороший вратарский цех под руководством тренера вратарей Вячеслава Викторовича Чанова, который внес очень большой вклад в карьеру Игоря. В этом смысле всё очень здорово сложилось.