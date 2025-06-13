Дмитрий Крамаренко: Когда Акинфеев дебютировал за ЦСКА, показалось, что он давно в РПЛ

В минувшем сезоне в российском футболе одной из самых успешных команд стал ЦСКА. Он выиграл Кубок России и бронзовые медали чемпионата страны. Успех клуба под руководством главного тренера Марко Николича, недавно сенсационно покинувшего армейцев, произошел во многом благодаря вратарям. В чемпионате в очередной раз на высоком уровне выступил легендарный Игорь Акинфеев, в свои 39 лет заключивший с ЦСКА очередной контракт на следующий сезон. Он же успешно отыграл Суперфинал Кубка России против «Ростова», после ничьей основного времени (0:0) принеся красно-синим победу в серии пенальти (4:3).
А дойти до Суперфинала армейцам помог второй голкипер Владислав Тороп, уже третий сезон успешно подменяющий Акинфеева в Кубке. Особенно отличился 21-летний футболист на предпоследней стадии турнира, когда выиграл серию пенальти (4:3) в ответном матче финала «Пути РПЛ» против петербургского «Зенита», в котором ЦСКА взял верх в основное время (2:0) после поражения с аналогичным счетом в первой игре. Уже четыре года вратарей в клубе тренирует Дмитрий Крамаренко, выступавший в начале 2000-х годов за армейцев, а также известный по игре за владикавказскую «Аланию» и московское «Динамо» во второй половине 1990-х.
В интервью «Известиям» Крамаренко объяснил феномен долгой карьеры Акинфеева, вспомнил его дебют в 17 лет, рассказал о перспективах Торопа, а также поделился мнением о зимнем переходе из ЦСКА в «Спартак» Ильи Помазуна.
«Опыт, чутье и сумасшедшее мастерство»
— Перед решающим матчем Кубка России долго принималось решение выпустить на поле именно Акинфеева, с учетом того, что Тороп отыграл до этого весь турнир и вытянул серию пенальти с «Зенитом»?
— У нас на протяжении 20 лет основной вратарь Игорь Акинфеев. Поэтому решение принималось не долго.
— За счет чего Акинфеев в таком возрасте еще находит мотивацию играть и бороться за трофеи?
— В каком возрасте? Он еще молодой парень — ему еще играть и играть.
— И сколько ему еще играть?
— Лет 20. (Улыбается.).
— Что же тогда делать Торопу? У него есть шансы вытеснить Акинфеева из состава?
— Вы знаете, Игорь — это Игорь. Я всегда говорил, что сравнивать его с кем-то нет никакого смысла. У Влада большое будущее, но Игорь — это номер один на протяжении более 20 лет.
— Как вы с Акинфеевым готовитесь к сериям пенальти вроде тех, что были в Суперфиналах Кубка России — два года назад с «Краснодаром» (1:1, по пенальти 6:5) или в этот раз с «Ростовом»?
— Я думаю, Игорь сам знает, что надо делать. Так что тут нет какой-то особой подготовки — опыт, чутье и сумасшедшее мастерство.
— А Торопа как готовили к серии пенальти с «Зенитом»?
— Я пожелал ему удачи и надеяться на свое чутье. Сделал отдельные тактические советы, но ничего особенного. Как я сказал, здесь главное чутье, мастерство и определенная доля удачи.
— Как оцените перспективы Торопа на ближайшие годы при том, что Акинфеев не сбавляет?
— Влад внес огромную лепту в нашу победу в Кубке России. Он большой молодец. Дай Бог ему здоровья и удачи — уверен, он будет и дальше прогрессировать.
— В чем для вас разница в завоеваниях трофеев с ЦСКА в качестве вратаря и тренера вратарей?
— Мне трудно сказать. В любом случае могу отметить, что очень приятно побеждать всегда. За четыре года, что я в клубе в качестве тренера вратарей, мы уже два раза выиграли Кубок России, завоевали серебро и бронзу чемпионата. Это очень приятные ощущения. И хочется только поблагодарить весь клуб и всю команду, что я могу испытывать эмоции от таких успехов.
«Та команда стала легендарной, нынешняя — прекрасная»
— Требования к вам и вратарям изменились после прошлогоднего прихода Николича вместо Владимира Федотова?
— Абсолютно нет. У нас есть своя подготовка, своя система — мы действуем по ней. А Марко нам оказывал всякую помощь. У нас получилось хорошее взаимопонимание. Равно как у меня прекрасные отношения и с Владимиром Валентиновичем. Я благодарен ему за то время, которое мы работали вместе, мне очень повезло. И так я могу сказать не только про Марко и Владимира Валентиновича, но и про всех, с кем мне довелось работать за последние четыре года с момента прихода в ЦСКА.
— В 2018 году ЦСКА пришлось идти на кардинальную перестройку, когда одновременно клуб покинули Сергей Игнашевич, братья Березуцкие и многие другие игроки из чемпионских составов клуба, с тех пор остался только Акинфеев, а новая команда только в 2023 году добилась первых успехов. То, как она строилась и дошла до трофеев, напоминает формирование звездного ЦСКА Валерия Газзаева, строительство которого вы видели изнутри как вратарь?
— Ну ЦСКА — это такая команда, которая всё время борется за высокие места. Поэтому считаю неправильным сравнивать то, что было в прошлом и происходит сейчас. Та команда стала легендарной, нынешняя — прекрасная. Но у каждого времени есть свои особенности, у каждого коллектива свои победные периоды. Но то, что было клубом заложено в прошлом, сейчас мы стараемся показывать в настоящее время.
— Хочется спросить об одном эпизоде из недавнего прошлого. Год с лишним назад при Федотове ЦСКА также играл за выход в Суперфинал Кубка с «Зенитом», по ходу ответного матча тяжелую травму получил Тороп, но его заменили не на Акинфеева, а на неопытного Владимира Шайхутдинова. По итогу ЦСКА проиграл серию пенальти и вылетел, но кажется, что Игорь чисто на опыте мог ее взять.
— Моя позиция тут ясна, и, по-моему, о ней говорили ранее — у Игоря Владимировича была непростая травма. И мы решили его не выпускать на поле — тут всё просто.
— Вопросов много возникло из-за того, что в заявке на матч он всё-таки оказался. Понятно, что та травма Торопа — это форс-мажор, но вариантов выпустить Акинфеева после нее совсем не было?
— Был.
— То есть на ходу принимали решение, что надо не Игоря выпускать?
— Мы на ходу решений не принимаем. Но в момент, когда Влад получил травму, решили выпускать Володю, поскольку, повторюсь, у Игоря до этого было повреждение.
— Тяжело переживали травму Торопа в том матче в Питере, когда его пришлось на «скорой» увозить со стадиона?
— Да, травма была очень серьезная. И в первые минуты всем нам было очень тяжело прийти в себя, потому что выглядело это столкновение страшновато. Но спасибо нашим докторам во главе с Эдуардом Безугловым, которые быстренько справились с этим и отвезли Торопа в больницу. Слава Богу, что всё для него закончилось хорошо. И Влад — большой молодец. Он сумел довольно быстро восстановиться и подойти к тренировочному процессу. Буквально через два месяца начал тренироваться на поле. Никакого страха у него уже не было.
«Я очень хорошо помню тот момент — прямо перед глазами он у меня стоит»
— Как отреагировали на историю с Ильей Помазуном и его уходом в «Спартак»?
— Это было его решение. Я считаю, что с его стороны оно может считаться правильным. Илья — амбициозный вратарь, который хочет играть. А я еще раз скажу, что в ЦСКА есть основной вратарь — это Игорь Владимирович Акинфеев. Который ни на секунду не дает усомниться в своем профессионализме и классной игре.
— Переход в ряды столь принципиального соперника, как «Спартак», уже не столь болезненно воспринимается, как раньше?
— Вы знаете, Илья — взрослый человек, который принимает решение. Дай Бог ему здоровья и удачи. Если он считает, что так правильно, то это его решение. И осуждать я никогда никого не буду.
— Ваш переход из «Динамо» в ЦСКА, наверно, был не такой резонансный, но в то время трансфер, подобный тому, что случился у Помазуна, воспринимался бы в команде более эмоционально?
— Я уверен, что Игорь Владимирович Акинфеев никогда бы не перешел. Но он уникальный человек, который уже много лет предан своему клубу. А так люди разные. И осуждать кого-то за решение перейти именно в «Спартак» я не берусь.
— Я спросил, как это воспринималось бы во времена вашей вратарской карьеры, но потом вспомнил, что вы в «Динамо» пересеклись с Дмитрием Тяпушкиным, успевшим поиграть и за «Спартак», и за ЦСКА еще в 1990-е. Так что это не уникальный случай.
— Да-да-да. Я очень хорошо знаю Диму. И вот вам пример. В целом, повторюсь, мы все взрослые люди, и каждый принимает решение, исходя из своих взглядов. Правильное оно или нет — не нам судить. Да, есть какие-то традиции, понятия и принципы, но они у каждого свои. У каждого человека должны быть свои принципы. Если они у него есть, то здорово. У тех ребят, с которым я работаю — Влада Торопа, Дани Бокова и других, во главе с Акинфеевым, — принципы есть. Что касается других ребят, я не знаю.
— Когда вы играли с Акинфеевым в ЦСКА, вас удивил его дебют в 2003 году в РПЛ, когда он вышел на матч с «Крыльями Советов» (2:0) и в первом же матче на взрослом уровне отбил пенальти у находившегося на пике карьеры Андрея Каряки?
— Я очень хорошо помню тот момент. (Улыбается.) Прямо перед глазами он у меня стоит. Это действительно было очень феерично. Хочется поблагодарить родителей Игоря за то, как они его воспитали, эти его харизму и характер — просто уникальные. С первого его прихода в основную команду всё это было видно. Мы еще тогда общались с Валерием Георгиевичем Газзаевым и пришли к выводу, что Акинфеев — это человек вообще без нервов как будто. Когда он сыграл первый матч в Самаре, создалось впечатление, что Игорь давно играет на уровне Премьер-лиги. Уникальный случай.
— Вы с покойным Вениамином Мандрыкиным тогда сразу поняли, что Акинфеев не оставит вам шансов на игру в основе ЦСКА?
— Что касается Вени, царствие ему небесное, то он прекрасный вратарь. Очень тяжелая у него судьба сложилась, к сожалению. Но тогда Мандрыкин составлял очень хорошую конкуренцию Акинфееву. Просто были моменты, когда он, может быть, где-то опускал руки или еще что-то. Что касается меня, то я уже был в возрасте тогда. И еще были проблемы с мениском. Так что тогда жил уже с другими мыслями и целями — больше выполнял роль дядьки-наставника и помощника. В этом плане у нас был очень хороший вратарский цех под руководством тренера вратарей Вячеслава Викторовича Чанова, который внес очень большой вклад в карьеру Игоря. В этом смысле всё очень здорово сложилось.
— Чанов сильно повлиял на вашу работу тренером вратарей?
— Он вне очень многое в мою работу. Я как тренер вратарей перенял очень многое и от Чанова, и от своего покойного отца (Сергей Крамаренко, основной вратарь бакинского «Нефтчи» в высшей лиге чемпионата СССР 1960−1970-х годов. — Ред.), царствие ему небесное, и от Николая Павловича Гонтаря (легендарный вратарь и тренер вратарей московского «Динамо». — Ред.). Они мне оказали большую помощь в моем тренерстве. Очень благодарен им за то, что перенял у них многое из принципов, взглядов и схем подготовки.
Алексей Фомин