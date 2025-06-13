Ничего не выиграл за 17 лет: зачем «Динамо» нужен Карпин

При этом за 17 лет тренерской карьеры Карпин не выиграл ничего. Впрочем, говорить о борьбе за титулы с «Ростовом», армавирским «Торпедо» или испанской «Мальоркой» крайне сложно. Единственным клубом, с которым он мог поднять трофей, был московский «Спартак». Но и там у него были два вторых места в период с 2009 по 2014 год.