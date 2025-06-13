Ничего не выиграл за 17 лет: зачем «Динамо» нужен Карпин

Валерий Карпин возглавил «Динамо». РИА Новости Спорт рассказывает, как главный тренер сборной России сделает из легендарной московской команды чемпиона страны.
Ни денег, ни славы
«Динамо» в последние годы дважды останавливалось в шаге от трофея — в 2022-м «бело-голубые» при Сандро Шварце в финале Кубка России уступили «Спартаку», а в 2024-м в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) под руководством Марцела Лички проиграли «Краснодару» и позволили петербургскому «Зениту» стать чемпионом. При этих тренерах команда показывала яркую, но несбалансированную игру, что и мешало ей добраться до титулов.
За последние пять лет, помимо немца и чеха, «Динамо» успел поруководить серб Славиша Йоканович. Его период можно охарактеризовать фразой экс-капитана сборной России Андрея Аршавина: «Ни денег, ни славы». «Бело-голубые» не только провалились в чемпионате и Кубке с точки зрения результатов, так еще и показывали невыразительный футбол как у своих, так и у чужих ворот.
На этом фоне приход Карпина смотрится шагом вперед как для «Динамо», так и для самого тренера. Москвичи получат в распоряжение системного специалиста, который ставит атакующий, но не шапкозакидательский футбол, а он сам вновь попадет в амбициозный столичный клуб. Вполне возможно, что именно при нем «Динамо» станет всерьез претендовать на титулы.
Чемпионат страны «бело-голубые» не выигрывали с 1976 года, а национальный кубок команда в последний раз брала 30 лет назад — в июне 1995-го.
При этом за 17 лет тренерской карьеры Карпин не выиграл ничего. Впрочем, говорить о борьбе за титулы с «Ростовом», армавирским «Торпедо» или испанской «Мальоркой» крайне сложно. Единственным клубом, с которым он мог поднять трофей, был московский «Спартак». Но и там у него были два вторых места в период с 2009 по 2014 год.
«По мне, работа тренера — это не титулы. Создание классной команды — вот работа тренера, не титулы», — говорил в майском интервью «Комсомольской правде» сам Карпин.
Каким будет его «Динамо»?
Нынешняя схема наверняка останется — 4−3−3. Так при Карпине играл «Ростов», так же действует и сборная России. Но кадровые изменения неизбежны. «Динамо» уже успело попрощаться с центральным защитником Фабианом Бальбуэной и правым защитником Эли Дасой.
Вполне возможны трансферы «на выход» 32-летнего универсала Диего Лаксальта и 27-летнего вингера Дениса Макарова, который давно стал игроком ротации. Помимо этого, «Динамо» может расстаться с полузащитником сборной Мексики Луисом Чавесом — в данном случае речь скорее идет не об уровне игрока, а о том, насколько выгодным будет предложение.
По данным бразильских СМИ, предметный интерес к атакующему полузащитнику «Динамо» Хорхе Карраскалю есть со стороны «Фламенго». Также не стоит исключать продажу Бителло, который зимой пытался сбежать в «Ботафого». В случае с этими игроками трансфер возможен только при условии получения предложений, которые в полной мере устроят руководство «Динамо» с финансовой точки зрения.
Если же говорить о трансферах «на вход», клуб работает над переходом Максима Осипенко, но в борьбу за капитана «Ростова» серьезно включился «Зенит». Из донской команды за бывшим тренером могут проследовать еще нескольких молодых российских игроков. Наверняка в Москву отправится либо Илья Вахания (24 года), либо Андрей Лангович (22). Предпочтительнее выглядит первый вариант, поскольку воспитанник «Зенита» может сыграть на обоих флангах обороны. Также не стоит исключать возможный переход в «Динамо» атакующего полузащитника Кирилла Щетинина (23) и вингера Ивана Комарова (22).
При Карпине в «Динамо» стоит ждать прогресса от воспитанников клубной академии. Помимо зарекомендовавших себя Константина Тюкавина (вернется на поле после «крестов» не раньше сентября) и Ярослава Гладышева, в следующем сезоне наверняка больше игрового времени начнут получать Виктор Окишор, Александр Кутицкий и другие.
Ждать результата здесь и сейчас руководству «Динамо» не стоит. Карпину на то, чтобы донести свои требования и замыслы до игроков, понадобится как минимум полгода. А плоды его работы, скорее всего, мы сможем увидеть уже в 2026-м.