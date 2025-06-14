«Это не “Ростов”». Сергей Юран отреагировал на назначение Карпина в «Динамо»

«Уже радость, что назначили российского тренера. Посмотрим, у “Динамо” всегда стоят задачи — место в тройке РПЛ и победа в Кубке России. Это не “Ростов”. Наверняка Карпин не будет менять требования и схему, которые использовал в “Ростове”. Карпин внесёт в “Динамо” игровую дисциплину, чего команде не хватало. Валерий Георгиевич умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».