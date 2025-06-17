Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Биджиевым

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером команды Хасанби Биджиевым. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».
Новое соглашение рассчитано на один год.
Биджиев тренирует «Динамо» с февраля 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По итогам сезона Мир-РПЛ махачкалинцы заняли 11-е место в турнирной таблице.
Биджиеву 59 лет. Ранее он тренировал «Спартак» из Нальчика, волгоградский «Ротор» и курский «Авангард». В качестве игрока Биджиев дважды выигрывал Кубок России в составе московского «Локомотива».