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Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Биджиевым

В прошлом сезоне махачкалинцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером команды Хасанби Биджиевым. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

Новое соглашение рассчитано на один год.

Биджиев тренирует «Динамо» с февраля 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). По итогам сезона Мир-РПЛ махачкалинцы заняли 11-е место в турнирной таблице.

Биджиеву 59 лет. Ранее он тренировал «Спартак» из Нальчика, волгоградский «Ротор» и курский «Авангард». В качестве игрока Биджиев дважды выигрывал Кубок России в составе московского «Локомотива».