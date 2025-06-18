В «Зенит» не перейдет Даку — похоже, хотел огромную зарплату. По-прежнему 0 трансферов

Мирлинд Даку был близок к «Зениту», но все-таки не перейдет. Председатель правления Александр Медведев уже подтвердил. Второй бомбардир РПЛ (15 голов, больше только у Манфреда Угальде из «Спартака») остается в «Рубине». По крайней мере, пока.
Похоже, стороны не сошлись по деньгам
Было две версии причин срыва трансфера. «Спорт-Экспресс» писал о политике: якобы «Зенит» смутила история с оскорбительными скандированиями Даку в адрес македонцев и сербов на Евро-2024, за которые албанец получил два матча дисквалифиции от УЕФА. По версии «Чемпионата», с игроком не договорились по зарплате.
По сути, вторую версию подтвердил Медведев. «Не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдет в “Зенит”, — сказал босс “Зенита” для ТАСС.
На прошлой неделе настроение было совсем другим. Инсайдер Иван Карпов писал, что за Даку предложили 8 млн евро. «РБ Спорт» говорил про 10+ млн. Сразу несколько источников рассуждали о зарплате — от 2,2 до 3,5 млн евро. Медведев уже практически подтверждал переход: «Информация близка к правде». Казалось, трансфер вот-вот состоится. Но нет.
Действующий контракт Даку рассчитан до лета 2026-го. Два года назад «Рубин» купил его из «Осиека» всего за 1,2 млн евро. На тот момент албанец только вернулся из аренды в словенской «Муре» и сходу впечатлил Рашида Рахимова: «Посмотрел, как он бежит, работает с мячом, и подумал: “Елки-палки, ему всего 25 лет”.
Еще прошлым летом Даку могли забрать из «Рубина». Рахимов говорил: «Два клуба Серии А сделали предложение, очень хотели его приобрести. Очень сложно найти такого нападающего с ростом 1,92 метра, с такой скоростью и работой с мячом. Если бы он все моменты реализовывал, стоил бы 25 миллионов».
С «Зенитом» связывали минимум восемь футболистов
У «Зенита» по-прежнему ни одного трансфера, но слухов о потенциальных переходах хватает.
● Как писали португальские медиа, клуб рассматривал форварда «Риу Аве» Клейтона и был близок к официальному предложению. Об этом шла речь в конце мая, с тех пор — молчание.
● ESPN считает, что «Зенит» интересуется правым защитником аргентинского «Расинга» Гастоном Мартиреной. В конкурентах — «Спартак».
● По данным Hurriyet, «Зенит» и «Спартак» синхронно предложили «Бешикташу» 25 млн евро за Жедсона. «Зенит» и прошлым летом интересовался бразильцем, а «Спартак» чуть не купил его зимой. Сейчас пока ничего конкретного.
● Жедсона пока нет, а Жерсон казался ближе: по полузащитнику «Фламенго» было много разных новостей — и о 6 млн евро в год, и о 25 млн за трансфер. Но пока без подвижек. Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото вообще заявил, что переговоров с «Зенитом» нет.
● Новостей по российским игрокам тоже хватает. «Локомотив» отказал «Зениту» в продаже Александра Сильянова за 3,5 млн евро. Есть интерес к Алексею Батракову, но «Локо» не хочет его отпускать. Иван Сергеев может вернуться в «Зенит», но, по информации Ивана Карпова, хочет в «Динамо».
● Отдельно по Максиму Осипенко. По инсайдам, «Зенит» всерьез интересовался защитником и предлагал около трех миллионов евро в год без учета бонусов. Осипенко перешел в «Динамо» на условия почти в два раза скромнее — около 1,6 млн в год.
До старта сезона остался месяц, время есть. Посмотрим, как укрепится вице-чемпион.
Автор: Михаил Морозов