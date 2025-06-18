В «Зенит» не перейдет Даку — похоже, хотел огромную зарплату. По-прежнему 0 трансферов

Действующий контракт Даку рассчитан до лета 2026-го. Два года назад «Рубин» купил его из «Осиека» всего за 1,2 млн евро. На тот момент албанец только вернулся из аренды в словенской «Муре» и сходу впечатлил Рашида Рахимова: «Посмотрел, как он бежит, работает с мячом, и подумал: “Елки-палки, ему всего 25 лет”.