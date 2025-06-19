Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Айн
0
:
Ювентус
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Аль-Ахли
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.00
П2
6.01
Футбол. Зарубежный
завершен
Пачука
1
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.01
X
3.95
П2
2.03
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
20.06
Сиэтл
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.05
П2
1.40

Митрофанов рассказал, какие сложности создаст ситуация с «Химками»

18 июня клуб объявил о приостановке деятельности.

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Последний период работы футбольного клуба «Химки» получился плохим. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

«К сожалению, у клуба с изначально хорошими перспективами, стадионом, находящимся практически в Москве, со всеми возможностями Московской области, последний период получился максимально плохим. Потеряли все, имея все, — сказал Митрофанов. — У нас есть правило, что в течение четырех лет клуб с подобным названием образоваться не может. Также учредители клуба не могут образовывать какие-либо футбольные клубы».

«Более того, существует правопреемственность вновь возникшего клуба в Московской области, в том числе с другим названием. Например, “Нижний Новгород” никакого отношения к “Волге” не имел, но, учитывая, что играл на том же стадионе, часть администрации пересекалась, ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС) приняла решение считать клуб правопреемником и обязал закрыть долги “Волги”, иначе была бы отозвана лицензия. Такие же последствия могут ожидать любой другой подмосковный клуб, а это плохо, ведь новый клуб ничего не сделал, то есть “Химки” не только себе сделали плохо», — добавил Митрофанов.

«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.