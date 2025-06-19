Митрофанов рассказал, какие сложности создаст ситуация с «Химками»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Последний период работы футбольного клуба «Химки» получился плохим. Такое мнение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.
«К сожалению, у клуба с изначально хорошими перспективами, стадионом, находящимся практически в Москве, со всеми возможностями Московской области, последний период получился максимально плохим. Потеряли все, имея все, — сказал Митрофанов. — У нас есть правило, что в течение четырех лет клуб с подобным названием образоваться не может. Также учредители клуба не могут образовывать какие-либо футбольные клубы».
«Более того, существует правопреемственность вновь возникшего клуба в Московской области, в том числе с другим названием. Например, “Нижний Новгород” никакого отношения к “Волге” не имел, но, учитывая, что играл на том же стадионе, часть администрации пересекалась, ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС) приняла решение считать клуб правопреемником и обязал закрыть долги “Волги”, иначе была бы отозвана лицензия. Такие же последствия могут ожидать любой другой подмосковный клуб, а это плохо, ведь новый клуб ничего не сделал, то есть “Химки” не только себе сделали плохо», — добавил Митрофанов.
«Химки» были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом «Химок» в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) «Химки» выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме работают тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Информационный партнер — ТАСС.