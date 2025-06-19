Митрофанов рассказал, какие сложности создаст ситуация с «Химками»

«Более того, существует правопреемственность вновь возникшего клуба в Московской области, в том числе с другим названием. Например, “Нижний Новгород” никакого отношения к “Волге” не имел, но, учитывая, что играл на том же стадионе, часть администрации пересекалась, ФИФА (Международной федерации футбола — прим. ТАСС) приняла решение считать клуб правопреемником и обязал закрыть долги “Волги”, иначе была бы отозвана лицензия. Такие же последствия могут ожидать любой другой подмосковный клуб, а это плохо, ведь новый клуб ничего не сделал, то есть “Химки” не только себе сделали плохо», — добавил Митрофанов.