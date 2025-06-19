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ЦСКА не стал выкупать Гуарирапу из «Сочи»

Футболист Гуарирапа вернулся в «Сочи» из ЦСКА по истечении срока аренды.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Футболист Сауль Гуарирапа перешел из московского ЦСКА в «Сочи» по истечении срока аренды, сообщает Telegram-канал армейцев.

22-летний венесуэльский нападающий с сентября 2024 провел за ЦСКА 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил пять голов и выиграл с командой Кубок России. Его арендное соглашение предусматривало право выкупа.

«Сочи» объявил о заключении контракта с Гуарирапой в мае 2024 года. До этого он выступал за команду на правах аренды. В минувшем сезоне нападающий также принял участие в девяти матчах Первой лиги, в которых забил один мяч.