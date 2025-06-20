«Это посыл команде». Как ЦСКА выбирал тренера из десятка кандидатов — наши инсайды

Но понимание, что Николич не передумает, пришло очень быстро. При этом, по словам наших источников, ЦСКА предлагал сербу новый контракт до его решения об уходе. А за год работы в московском клубе, с учётом всех бонусов за победу в Кубке России, Николич заработал около € 3 млн. Однако всё это не удержало Марко от ухода.