«Спартак» и ЦСКА сыграют в 11-м и 16-м турах нового сезона РПЛ

Календарь нового сезона был размещен на официальном сайте лиги. 11-й тур пройдет с 3 по 5 октября. 16-й тур состоится в период с 21 по 24 ноября.
В календаре лиги представлено московское «Торпедо». Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил ТАСС, что совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. В пятницу стало известно, что Соболева задержали до избрания меры пресечения. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в контрольно-дисциплинарный комитет, также он не исключил, что «Торпедо» заменят на другой клуб, если соответствующие органы докажут факт подкупа судей. При этом Митрофанов добавил, что решение о замене одного участника РПЛ на другого должно быть принято до начала сезона. Глава РПЛ Александр Алаев отметил, что лига и РФС найдут наилучшее решение, если ситуация с «Торпедо» повлияет на состав участников турнира.
В первом туре, который пройдет с 18 по 21 июля, действующий чемпион России «Краснодар» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», петербургский «Зенит» примет «Ростов», «Спартак» дома встретится с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой». ЦСКА в гостях сыграет с «Торпедо», казанский «Рубин» проведет выездной матч с грозненским «Ахматом», столичный «Локомотив» дома встретится с «Сочи». Тольяттинский «Акрон» проведет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов».
В заключительном, 30-м туре, который состоится 17 мая, пройдут матчи «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Торпедо», «Крылья Советов» — «Акрон», ЦСКА — «Локомотив», «Рубин» — «Пари НН», «Балтика» — «Динамо» (Москва), «Динамо» (Махачкала) — «Спартак», «Сочи» — «Ахмат».