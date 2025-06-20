Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бенфика
0
:
Окленд
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Зарубежный
21:00
Фламенго
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.32
П2
2.30
Футбол. Зарубежный
21.06
Лос-Анджелес
:
Эсперанс
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.55
П2
3.40
Футбол. Зарубежный
21.06
Бавария
:
Бока Хуниорс
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.60
П2
10.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Сиэтл
1
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
0
:
Ботафого
1
П1
X
П2

«Спартак» и ЦСКА сыграют в 11-м и 16-м турах нового сезона РПЛ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московские «Спартак» и ЦСКА встретятся в 11-м и 16-м турах сезона-2025/26 Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Календарь нового сезона был размещен на официальном сайте лиги. 11-й тур пройдет с 3 по 5 октября. 16-й тур состоится в период с 21 по 24 ноября.

В календаре лиги представлено московское «Торпедо». Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил ТАСС, что совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. В пятницу стало известно, что Соболева задержали до избрания меры пресечения. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в контрольно-дисциплинарный комитет, также он не исключил, что «Торпедо» заменят на другой клуб, если соответствующие органы докажут факт подкупа судей. При этом Митрофанов добавил, что решение о замене одного участника РПЛ на другого должно быть принято до начала сезона. Глава РПЛ Александр Алаев отметил, что лига и РФС найдут наилучшее решение, если ситуация с «Торпедо» повлияет на состав участников турнира.

В первом туре, который пройдет с 18 по 21 июля, действующий чемпион России «Краснодар» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», петербургский «Зенит» примет «Ростов», «Спартак» дома встретится с махачкалинским «Динамо», московское «Динамо» на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой». ЦСКА в гостях сыграет с «Торпедо», казанский «Рубин» проведет выездной матч с грозненским «Ахматом», столичный «Локомотив» дома встретится с «Сочи». Тольяттинский «Акрон» проведет домашний матч с самарскими «Крыльями Советов».

В заключительном, 30-м туре, который состоится 17 мая, пройдут матчи «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Торпедо», «Крылья Советов» — «Акрон», ЦСКА — «Локомотив», «Рубин» — «Пари НН», «Балтика» — «Динамо» (Москва), «Динамо» (Махачкала) — «Спартак», «Сочи» — «Ахмат».

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше