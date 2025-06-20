«Спартак» и ЦСКА сыграют в 11-м и 16-м турах нового сезона РПЛ

В календаре лиги представлено московское «Торпедо». Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил ТАСС, что совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в подкупе арбитров с целью оказания влияния на результат матча. В пятницу стало известно, что Соболева задержали до избрания меры пресечения. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в контрольно-дисциплинарный комитет, также он не исключил, что «Торпедо» заменят на другой клуб, если соответствующие органы докажут факт подкупа судей. При этом Митрофанов добавил, что решение о замене одного участника РПЛ на другого должно быть принято до начала сезона. Глава РПЛ Александр Алаев отметил, что лига и РФС найдут наилучшее решение, если ситуация с «Торпедо» повлияет на состав участников турнира.