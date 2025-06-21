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Зобнин рассказал, как в «Спартаке» следят за ситуацией с арестом Промеса

Зобнин заявил, что все футболисты «Спартака» следят за ситуацией Промесом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что Квинси Промес не выходил на связь с партнерами по своей бывшей команде после новостей об экстрадиции в Нидерланды.

В пятницу пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Джойс Вейл подтвердил РИА Новости, что Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

«Он ничего не писал, никаких сообщений не оставлял. Новость знаю, слышал. Он в нашей группе есть, но там ничего не писал. Я с ним лично не связывался. Все (в команде) знают про его ситуацию. Думаю, лишнего у него спрашивать точно не нужно — он и так сильно переживает», — сказал Зобнин журналистам.

В Нидерландах в отношении Промеса, проживающего в Дубае, заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок «Спартака» был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата — к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.

Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его признали виновным по двум уголовным делам. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года.