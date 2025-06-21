Валерий Карпин: «Уж кому-кому, но не “Зениту” говорить по поводу российских игроков и где они окажутся. У них они оказываются только на скамейке, к сожалению»

— Зачем? Осипенко был в «Динамо» еще до того, как я подписал контракт с клубом. Просто об этом никто не знает, а «Динамо» это не афишировало. Он перешел бы в клуб вне зависимости от того, буду я в «Динамо» или нет. Просто пример.