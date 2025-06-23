Денис Глушаков: Если «Спартак» позовет поиграть за него, передумаю завершать карьеру

— Жизненная ситуация. Как говорится, всякое бывает. Вы сами видите, что было с «Химками» в последнее время — у функционера были какие-то проблемы (в декабре правоохранительными органами был задержан инвестор «Химок» Туфан Садыгов, позже выпущенный из-под стражи. — «Известия»), потом они возникли у клуба. Всё это как снежный ком накопилось. Я думаю, если бы область хотела как-то помочь «Химкам», то она помогла бы. В итоге что имеем, то и есть. Теперь российский футбол будет без «Химок». Но больше всего жалко детей, которые тренировались в школе клуба. Как с ними будет решаться вопрос, мне интересно больше всего.