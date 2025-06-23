Денис Глушаков: Если «Спартак» позовет поиграть за него, передумаю завершать карьеру

На прошлой неделе в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) активную деятельность вел Российский футбольный союз (РФС), на площадке которого звездные экс-игроки сборной проводили автограф-сессии и даже сыграли гала-матч. Среди участников этих мероприятий был и бывший капитан московского «Спартака» и «Химок» Денис Глушаков. В интервью «Известиям» он рассказал о скором завершении карьеры, поделился мнением о банкротстве «Химок», продлении «Спартаком» контракта с Деяном Станковичем и рассказал, как изменился главный тренер сборной и московского «Динамо» Валерий Карпин со времен их совместной работы в «Спартаке».
— Удивились тому, что произошло с «Химками»?
— Жизненная ситуация. Как говорится, всякое бывает. Вы сами видите, что было с «Химками» в последнее время — у функционера были какие-то проблемы (в декабре правоохранительными органами был задержан инвестор «Химок» Туфан Садыгов, позже выпущенный из-под стражи. — «Известия»), потом они возникли у клуба. Всё это как снежный ком накопилось. Я думаю, если бы область хотела как-то помочь «Химкам», то она помогла бы. В итоге что имеем, то и есть. Теперь российский футбол будет без «Химок». Но больше всего жалко детей, которые тренировались в школе клуба. Как с ними будет решаться вопрос, мне интересно больше всего.
— Вам «Химки» остались должны по итогам прошлогоднего возвращения в клуб?
— Только премии за те игры, которые я сыграл в начале прошлого сезона. По остальному рассчитались.
— Когда прошлым летом и осенью было ваше недолгое возвращение в «Химки», чувствовалось, что у клуба могут возникнуть такие проблемы?
— Нет, ни в коем случае. Ничего не чувствовалось. До конца прошло года, когда всё произошло, когда началась шумиха вокруг Садыгова, ничего не чувствовалось. Оттуда уже, с ситуации с Туфаном, всё пошло.
— Помимо ситуации с детьми из школы волнует и то, что футболисты, тренеры и сотрудники так и не получат деньги, которые им полагались за работу.
— Я не знаю, отдадут им или нет. Наверное, частями какие-то деньги будут возвращать. Наверное, какими-то человеческими качествами клуб обладает и будет всё это делать. Сотрудники «Химок» нуждаются в финансах — у каждого из них есть семья, дети. Мы понимаем, что они не просто так заработали эти деньги, как и футболисты.
— После расторжения контракта с «Химками» вы заявили, что планируете завершать карьеру футболиста. Есть определенность с тем, чем дальше будете заниматься?
— Пока надо объявить о завершении карьеры — об этом скоро надо будет сказать. А дальше видно будет.
— Поскольку вы еще окончательно не объявили о завершении карьеры, есть шанс, что передумаете?
— Да, конечно. Если «Спартак» позвонит и скажет: «Приезжай и поиграй за нас», то поиграю. Форму наберу — дайте только две недели (улыбается).
— С учетом того, что в позапрошлом году вы полгода поиграли во второй лиге за костромской «Спартак», надо уточнить: продолжить карьеру готовы только в «Спартаке» московском?
— Разумеется, речь идет только о московском «Спартаке». Хватит колесить по России (улыбается).
— Как вообще возникла та полугодичная поездка в Кострому с учетом того, что вы перед этим провели два качественных сезона в РПЛ, когда в первый раз пришли в «Химки»?
— Никак. Вы же видите, я после РПЛ поехал во вторую лигу, но потом вернулся ненадолго в премьер-лигу, снова подписав контракт с «Химками». Так что мне без разницы было, где играть. Хоть в пляжном футболе могу поиграть и вернуться. Или поиграть в другой команде и получить вызов в сборную. Если ты любишь свое дело, играешь футбол и выкладываешься на поле — это самое важное. Тогда ты можешь дальше продолжать выступать.
— Сейчас любовь к своему делу уже не такая, раз близки к заявлению о завершении карьеры?
— Нет, просто смирился со сложившейся ситуацией. Не хочется никуда ехать от семьи. У меня много детей, сын недавно родился. Куда-то ехать стоит, если будет хороший, качественный вызов. Но я уже отпустил эту историю, спокойно отношусь к скорому завершению карьеры. Уже перестроился с состояния, когда думал, что не смогу без футбола. Сейчас понимаю, что можно заняться чем-то другим.
— С точки зрения семьи «Химки» были идеальным вариантом в плане логистики?
— И логистики, и в плане того, что я должен был «Химки-2» возглавить. Но дальше зашли другие люди, когда Туфана не оказалось. Поэтому главным тренером «Химок-2» не получилось стать, хотя вроде на совете директоров всё согласовали. Но тем и прекрасен российский футбол, что непредсказуем. Есть одни люди, есть другие. Ко всему надо быть готовым.
— Для себя решили, что тренировать собираетесь?
— Пока не знаю. Хотя тренерская лицензия категории А уже есть — можно во второй лиге работать главным тренером. Один клуб даже мне предлагал эту работу — не буду называть его. Вообще если бы какая-то команда под задачу во второй лиге была бы, то можно браться за это дело. А идти туда, чтобы просто потренировать и замарать свое имя, — этого не хочется. Лучше для своего удовольствия потренирую детей и получу опыт.
— Помощником главного тренера готовы идти?
— Пошел бы помощником. Смотря, какая команда и где будет находиться. Конечно, поработал бы и помощником, и главным тренером. Но пока всё должно устаканиться. Надо прийти к этому.
— Давайте подведем итоги вашей карьеры?
— Доволен своей карьерой. Потом подробнее об этом скажу. Но я счастлив. Если многие другие футболисты, даже те, которые играют сейчас в сборной, добьются того же, чего я добился, то дай бог. Это будет замечательно. Но у меня вообще всё хорошо. Не могу сказать, что я чем-то недоволен. Да, можно сказать, что где-то хотелось большего, подольше поиграть в сборной, куда-нибудь в Европу поехать. Но это всё иллюзии. Как говорится, чем богаты, тем и рады (улыбается).
— А был реальный вариант уехать куда-нибудь в Европу?
— Был очень давно шанс в «Лацио» уехать. Еще во времена, когда играл в «Локомотиве». Но не сложилось. В принципе не жалею.
— Валерий Карпин стал главным тренером московского «Динамо» и впервые с 2014 года будет тренировать клуб, претендующий на трофеи в РПЛ. Вы 11 лет назад работали с ним в «Спартаке», когда его уволили. На ваш взгляд, как он поменялся с тех пор?
— Мне кажется, стал мудрее. Но остался с той же харизмой. С тем же стержнем. Даже идеи многие у него сохранились. Хотя понятно, есть и новшества, и тренерский штаб у него обновился. Где-то что-то поменялось, где-то нет.
— Тогда «Спартак» на зимнюю паузу сезона-2013/14 ушел претендентом на золото. Но в начале весны случились выездное поражение от «Терека» (0:1) в РПЛ, вылет из Кубка России от выступавшего во второй лиге «Тосно» (0:1 в доп. время), упущенная дома победа в чемпионате над «Анжи» (2:2) и увольнение. Из-за чего случился такой регресс?
— Есть разные ситуации. Может быть, мы где-то физически просели и неправильно тренировались. Может быть, еще какие-то моменты. Сложно сказать. Сегодня ты выигрываешь, завтра бывает спад, и тебя убирают. Разные периоды в жизни случаются и у игроков, и тренеров.
— Ждете от «Спартака» успехов в новом сезоне?
— Пока нет.
— Почему?
— Нет ни трансферов, ничего еще. Пока не вижу, за счет чего будет прогресс. Стабильно будет в пятерке.
— Трансферы нужны даже с учетом того, как потратился «Спартак» зимой?
— Нужна вообще пертурбация в «Спартаке». Не только с игроками. Много есть нюансов. Иногда нелогичные трансферы, подписания. Многое с этим связано. Невооруженным глазом видно всё это, если посмотреть на результаты.
— Удивило подписание нового контракта со Станковичем?
— Удивило.
— Как надо было поступить?
— Пусть поработает. А потом можно его продлить за полгода до окончания контракта (первый контракт Станковича истекал летом 2026 года. — «Известия»). Это было бы логично. Сейчас посмотрим, что будет у «Спартака» в первые семь-десять игр.
Алексей Фомин